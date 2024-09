Maison Suna / YDR studio

© Luz Imelda Castillo

+ 54





Zone: 700 m²

700 m²



Année: 2024



2024



Architecte principal :



Yolanda De Rueda



Description textuelle fournie par les architectes. Nichée entre l’étendue azur de la plage et la beauté sauvage des montagnes, cette maison de vacances à La Ribera, BCS, au Mexique, incarne le luxe serein et le design harmonieux. La propriété est un mélange captivant de beauté naturelle et d’architecture sophistiquée, parfaitement préparée pour offrir une expérience de retraite exceptionnelle. À l’approche des visiteurs, ils sont accueillis par une séquence d’entrée fonctionnelle mais élégante. Un mur de cactus saisissant introduit deux modules de miroir flanquant l’entrée : un garage pour voitures et une maison de service, chacun parfaitement intégré dans l’esthétique globale. Au-delà de ces modules, des patios inspirés du désert des deux côtés guident les invités le long d’un chemin menant à la maison principale.

Les murs extérieurs de la maison principale et des modules sont recouverts de pierre locale qui s’harmonise avec le sable environnant. À l’approche de la maison principale, le toit est incliné vers le haut, attirant le regard vers le ciel. La palette architecturale complète le cadre côtier, avec du béton beige imitant la couleur naturelle du sable et des accents de bois chaleureux reflétant le paysage désertique voisin. Ce choix de matériaux renforce l’intégration de la maison dans son environnement.

La résidence est judicieusement organisée autour d’un patio circulaire central, qui constitue le cœur de la maison. Cet élément de design unique n’est pas seulement un point focal, mais un espace polyvalent pour la détente, la méditation et l’interaction sociale. Au centre de cet espace circulaire se trouve un foyer, entouré d’un canapé circulaire qui invite au rassemblement et à la contemplation. La conception ouverte du patio encadre le ciel nocturne, offrant un point de vue incomparable pour observer les étoiles au milieu de la lueur apaisante du feu.

Plan

La maison comprend six chambres, chacune conçue avec une palette neutre. La chambre principale offre une vue sur la plage, tandis qu’une deuxième chambre principale fait face au patio circulaire. Deux chambres supplémentaires partagent une salle de bain avec une chambre avec lits superposés et donnent sur le patio inspiré du désert à l’arrière de la maison. Les salles de bains sont finies en marbre travertin, ce qui conserve le concept matériel de la maison tout en ajoutant une touche propre et élégante.

Autour du patio central, les espaces de vie s’ouvrent entièrement depuis l’entrée vers la terrasse de plage, permettant une ventilation transversale et une intégration harmonieuse entre les espaces. À l’avant de la propriété, face à la plage immaculée, l’espace social s’étend vers l’extérieur avec une terrasse spacieuse. Ici, une série de cubes en béton sculpturaux forment la piscine, le jacuzzi et les marches menant directement au sable. Cette conception améliore la connexion avec la plage et assure des transitions en douceur entre la vie intérieure et extérieure.

Cette retraite côtière à La Ribera est plus qu’une simple maison de vacances ; c’est un espace conçu pour embrasser la beauté naturelle de son environnement, offrant un mélange extraordinaire de détente, de luxe et de connexion avec le ciel étoilé et la plage sereine.