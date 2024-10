Maison Suashi no ie / Sobokuya Inc.

Avec l’aimable autorisation de Sobokuya Inc.

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

150 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Architectes principaux :



Hisashi Imai



Description textuelle fournie par les architectes. Suashi no Ie – Une maison en harmonie avec la nature – En 2021, Sobokuya s’est lancé dans un projet visant à créer Suashi no Ie, une maison éco-régénérative qui incarne le mode de vie durable du propriétaire. Nichée au pied du mont Yatsugatake, la maison est un mélange d’artisanat japonais traditionnel et de vie régénératrice moderne. Le nom « Suashi no Ie » (Barefoot House) reflète le style de vie du propriétaire, qui consiste en grande partie à marcher pieds nus. Cette passion pour le lien avec la terre a influencé le choix des matériaux : notre objectif était de créer une sensation naturelle et confortable sous les pieds dans toute la maison.

Plan d’étage

Inspiré des techniques architecturales utilisées dans l’emblématique temple Kiyomizu-Dera de Kyoto, Suashi no ie repose sur une fondation surélevée pour empêcher l’accumulation d’humidité et favoriser la circulation naturelle de l’air. Les méthodes de construction kakezukuri et nuki, traditionnellement utilisées pour stabiliser les bâtiments sur un terrain accidenté, ont été adaptées pour cette maison, garantissant ainsi la stabilité dans un paysage difficile. La fondation elle-même a été fabriquée à partir de pierres naturelles, avec des pieux en bois calciné enfoncés en dessous pour préserver la santé du sol. Les piliers ont été soigneusement façonnés pour s’adapter aux irrégularités des pierres naturelles, mettant ainsi en valeur l’artisanat traditionnel dans sa forme la plus raffinée.

Section

La menuiserie de Suashi no ie a été exécutée avec une grande précision, en utilisant du pin Yatsugatake pour les poutres puissantes et en mettant en valeur les éléments en bois d’origine de Sobokuya dans toute la maison. La maison est équipée de chauffe-eau solaires, d’une chaudière à bois et d’un poêle à bois conçu sur mesure, tous choisis pour circuler et conserver l’énergie efficacement, conformément à la philosophie régénératrice de la maison.

À l’intérieur, les espaces de vie reflètent le même dévouement aux matériaux naturels et à l’artisanat. Le salon spacieux se fond harmonieusement dans la cuisine, créant une atmosphère ouverte et aérée. Pour la cuisine, du bois de châtaignier massif a été utilisé, soulignant la texture naturelle du bois, qui vieillira gracieusement avec le temps. Les unités de rangement sur mesure allient forme et fonction, conçues spécifiquement pour s’adapter à la maison. De grandes portes coulissantes en bois s’ouvrent sur des vues alignées avec la cime des arbres, donnant l’impression d’être dans une cabane dans les arbres. La vaste terrasse ouverte offre un espace extérieur impressionnant, tandis que les lucarnes et les fenêtres étroites invitent la lumière naturelle dans la maison, renforçant l’atmosphère chaleureuse et confortable.

Élévation

L’extérieur du Suashi no Ie allie tradition et modernité. Les murs extérieurs, finis en enduit à la chaux, donnent à la maison un aspect épuré et lumineux, tandis que les poutres en bois du plafond soulignent l’esthétique traditionnelle. Avec sa conception et ses matériaux réfléchis, Suashi no ie favorise un cycle continu de régénération entre l’homme et la nature, garantissant que cette relation grandit et évolue à mesure que la maison vieillit.