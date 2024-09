Maison Solarium / YKAA | ArchDaily

© Ikuya Sasaki, Maryana Kovalchuk

Zone: 50 m²

50 m²



Année: 2024



2024



Photographies



Architectes principaux :



Atsuki Yamazaki, Maryana Kovalchuk



Description textuelle fournie par les architectes. Dès le départ, nos clients, un couple avec leurs trois chiens, ont souhaité une maison compacte avec une véranda où tout le monde pourrait se réunir. Cependant, le terrain présentait un certain défi : il se trouve dans une zone urbaine chaotique avec des immeubles de grande hauteur, des installations d’agences d’aménagement paysager et des parkings avec peu de lumière naturelle. Nous avons donc commencé à étudier différentes manières de gérer la lumière naturelle et de créer un espace ouvert dans ce contexte particulier. De plus, au cours de ce processus, nous avons réalisé qu’il serait important de concevoir un lieu d’habitation avec un sentiment de distance psychologique par rapport à son environnement.

Section 01

Tout d’abord, nous avons créé un espace ouvert, ci-après dénommé le Solarium, avec un atrium au centre du bâtiment orienté au nord et au sud, et avons assuré l’espace au sol en ajoutant des chambres compactes, des studios, une salle de bain et des rangements sur les côtés est et ouest. Un matériau translucide appelé polycarbonate à double paroi a été utilisé sur le dessus des grandes fenêtres donnant sur l’atrium pour créer un mur de lumière qui dilue l’état chaotique de l’extérieur tout en délivrant une lumière douce et diffuse à l’intérieur. De plus, nous avons réalisé d’autres ouvertures dans les murs et les plafonds qui s’ouvrent entièrement ou partiellement sur le ciel, créant différentes qualités de lumière.

Plan – Rez-de-chaussée

L’installation de panneaux en polycarbonate sur les châssis des fenêtres évite les pertes de chaleur, améliore l’isolation et offre une résistance aux hivers froids d’Hokkaido. Pour maximiser l’espace, nous avons réduit la taille de chaque pièce et avons volontairement réduit la hauteur du plafond et des portes. Par conséquent, les salles privées servent d’espaces tranquilles et réconfortants, tandis que le solarium, avec son plafond double ouvert, dégage une sensation encore plus grande d’ouverture et d’expansion. Outre les lignes horizontales et verticales claires, des lignes diagonales invisibles relient les espaces et donnent lieu à un flux continu.

Plan – 1er étage

Les pièces sont ainsi conçues pour renforcer la qualité mutuelle de l’espace de chacun, créant un sentiment de continuité qui ressemble plus à une unité de vie unifiée d’une seule pièce qu’à une simple collection de pièces. De plus, cette qualité offre confort et intimité, tout en permettant une perception subtile de la présence des autres membres de la famille dans la maison. Le solarium est le cœur de la maison – c’est là que tout se réunit, de l’entrée à la salle à manger, au salon et à l’escalier. En anticipant soigneusement les différentes fonctions, tout en étendant en même temps leur flexibilité, nous avons conçu un espace avec un hasard continu. Un espace où les gens peuvent vivre, travailler et rêver.