Maison SL / GRAUX & BAEYENS architectes

Zone:

1400 m²



Année:



2022



Photographies



Architectes principaux:



Koen Baeyens, Basile Graux



Description textuelle fournie par les architectes. Le duo d’architectes gantois Basile Graux et Koen Baeyens a bénéficié d’une totale liberté de création grâce aux propriétaires Marieke (nom de famille) et Rob Stockman. Il y a environ trois ans, le couple a été séduit par un grand et magnifique jardin près de Gand. Malgré un bungalow typique des années 1980 sur le terrain, leur attention s’est immédiatement portée sur le vaste jardin de 1 400 m², une trouvaille rare si proche du centre-ville. Le bungalow lui-même est devenu secondaire dans leur décision.

Plan – Rez-de-chaussée

Dans la refonte, le jardin et la vie extérieure ont joué un rôle central. L’objectif était de créer une maison de vacances avec une atmosphère ouverte et chaleureuse, complétée par une touche brute. Les architectes ont proposé un contraste audacieux entre une façade en bois et un volume supplémentaire recouvert d’une toiture légèrement teintée, un concept adopté avec enthousiasme par les propriétaires. La toiture, généralement considérée comme un matériau simple, a fait l’objet d’une attention particulière en termes de couleur, de type, d’emplacement des fenêtres et de savoir-faire afin d’améliorer son impact visuel.

Plan – 1er Étage

Afin de maintenir un lien fort avec le jardin, Rob et Marieke ont été encouragés à éviter une taille excessive. Si la prairie à moutons et les anciens abris de jardin ont été supprimés, une grande partie de la plantation d’origine a été conservée, notamment un cerisier, un noyer, un arbre du ciel, huit pommiers et deux rosiers entrelacés. Graux et Baeyens ont également incorporé des fenêtres dans des zones généralement négligées, telles que des bandes latérales étroites, permettant à la verdure de s’étendre visuellement dans les espaces de vie.

Dans la cuisine, une grande fenêtre donnant sur le jardin et la rue a été installée pour créer une interaction dynamique entre les propriétaires, les passants et les voisins. Cette décision de conception ajoute du dynamisme à l’espace sans que les occupants se sentent surveillés, comme cela pourrait arriver dans une pièce plus privée comme le salon. Le banc en béton à l’avant de la maison, où le couple profite souvent du soleil du soir, souligne encore le lien de la maison avec son environnement et son design ouvert et accueillant.