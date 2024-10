Maison Skagen Klitgård / Architectes PAX

© Studio Côte

Description textuelle fournie par les architectes. Située à Skagen, le point le plus septentrional du Danemark, la maison d’été rend hommage à l’architecture locale et à l’histoire de la ville. Les matériaux de la maison d’été se sont donc inspirés des maisons construites pendant la période noire de Skagen, lorsque le bois calciné provenant des épaves de navires était souvent utilisé pour construire des maisons dont les toits étaient recouverts de paille. Un toit de chaume et un extérieur en bois peint en noir ont ainsi été utilisés pour les façades.

L’aspect le plus décisif lors du dessin de l’intérieur de la maison a été l’idée de se sentir ensemble, même lorsque quelqu’un est isolé dans la maison. Il était important de réunir trois générations, il a donc fallu créer différents espaces pour s’adapter aux manières de chacun d’occuper un espace.

Sur le plan architectural, cela se traduit par la création à la fois d’espaces ouverts, propices aux réunions, comme la cuisine située au centre, et d’espaces plus isolés où l’on peut être seul. Cependant, tous les espaces sont couverts par un toit en pente continue, pour créer une sensation « d’être sous un même toit », peu importe où vous vous trouvez dans la maison.

Pour créer un espace encore plus inclusif, une attention particulière a été portée à l’acoustique de la maison en intégrant un plafond acoustique pour amortir le bruit. Le plan se caractérise par une série de zones fluides, qui offrent la possibilité de passer du temps dans la tranquillité et la solitude, tout en se sentant partie intégrante de la vie familiale.

Plan

Cela se fait en maintenant des connexions visuelles entre les différentes zones et en utilisant des éléments autoportants pour diviser l’espace, comme par exemple la cheminée. L’idée était d’offrir des vues ininterrompues le long des longues façades de la maison, de relier la maison entre elle, mais aussi avec son environnement.

La cuisine est le centre naturel de la maison puisqu’il est important que la famille se réunisse à l’heure des repas. Il est donc placé au centre, à proximité de l’escalier reliant le rez-de-chaussée au premier étage. Elle donne sur la salle à manger, et grâce aux vitrages des deux côtés, il y a une transition naturelle entre l’intérieur et l’extérieur. Les épais cadres de fenêtres en chêne ont contribué de manière significative à l’ambition de brouiller la frontière entre l’intérieur et l’extérieur.

Étant une maison d’été, c’est un endroit où ses propriétaires viennent se détendre en famille mais aussi seuls. Afin de donner une identité aux espaces plus intimes, de les rendre plus personnels et de créer un contraste avec les pièces plus ouvertes et sociales de la maison, la hauteur sous plafond est plus basse dans certains de ces espaces comme par exemple le multi- pièce à usage derrière la cuisine. De cette façon, l’atmosphère passe des zones sociales aux hauts plafonds aux zones plus intimes.

Les couleurs sourdes de l’intérieur accentuent la beauté du paysage environnant, où le bois et la nature se mélangent. De plus, la sensation tactile, l’odeur et le son du bois créent un environnement naturel et chaleureux pour la famille, et cela va de pair avec la vision de concevoir la maison comme faisant partie de la nature.

Les grandes surfaces avec du bois visible sont en sapin de Douglas et sont fournies par l’entreprise danoise Dinesen qui s’approvisionne de manière durable en bois provenant de forêts françaises et allemandes. Les architectes ont travaillé en étroite collaboration avec Dinesen tout au long du projet afin de garantir des résultats de qualité et précis.