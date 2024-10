Maison Sitges / Roman Izquierdo Bouldstridge

© José Hévia

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet consiste à rénover une maison bénéficiant d’une vue unique sur le littoral du parc naturel du Garraf. Le concept principal s’articule autour d’une série de questions : Comment l’architecture peut-elle inviter à la contemplation de la mer, du ciel et de la nature ? Comment reconnecter les humains à leur état originel d’harmonie avec leur environnement naturel ? Comment pouvons-nous encadrer le paysage, en le transformant en une série d’images au sein d’un espace domestique ? La proposition embrasse la technique de conception japonaise appelée Shakkei, qui signifie « paysage emprunté », où le paysage extérieur du jardin est intégré pour en faire partie. Dès le départ, la maison a été conçue comme un belvédère habitable.

Structure, programme et durabilité. À l’origine, la maison n’était habitée qu’à l’étage supérieur, avec un agencement très compartimenté composé de couloirs et de pièces peu reliées entre elles ou avec l’extérieur. Le rez-de-chaussée était un espace indépendant, dépourvu de lumière naturelle et de ventilation, en raison de la présence d’un mur en pierre naturelle aux ouvertures limitées vers l’extérieur.

Axonométrique

La première intervention a consisté à démanteler l’enveloppe et la structure existantes, à récupérer la toiture en céramique et à démolir les cloisons intérieures. La conception profite de la structure originale, constituée d’une série de murs porteurs longitudinaux orientés vers le sud et les vues, pour créer un langage architectural poétique qui permet un programme flexible.

Dans la zone jour située à l’étage supérieur, la première travée abrite le bureau ; le second, la terrasse, la salle à manger et la cuisine ; et le troisième, le salon, les escaliers, la salle de bain et la salle de jeux. Au rez-de-chaussée, les première et deuxième travées contiennent le porche, le hall d’entrée, la chambre principale et la salle de bain, tandis que la troisième abrite deux chambres, une salle de bain, des escaliers et une buanderie.

La deuxième phase a consisté à créer de nouvelles ouvertures avec des renforts structurels tant en façade que dans les murs porteurs intérieurs, afin de relier les trois travées entre elles et avec l’extérieur. Cette opération a abouti à de grandes fenêtres et seuils intérieurs, générant quatre axes de circulation transversaux qui procurent une plus grande sensation d’espace visuel tout en favorisant la ventilation croisée.

Les nouvelles lignes de vue s’étendent sur toute la maison, de l’intérieur jusqu’à la mer et aux montagnes, favorisant un flux continu de seuils et de pièces reliées au paysage. Le projet optimise l’efficacité énergétique de la maison et améliore le flux de lumière naturelle vers les zones les plus profondes de l’intérieur, en profitant également de l’inertie thermique des murs en pierre.

Cadrage du paysage. La conception présente une décision constructive, esthétique et fonctionnelle visant à créer un langage architectural simple et unitaire qui donne à l’espace une nouvelle identité. La fenêtre et la porte sont conçues comme un élément unifié : un seuil invisible qui relie et sépare à la fois deux espaces, un espace interstitiel qui met l’accent sur le concept japonais de ma, un vide où passent la lumière, l’air et les gens. La succession de charpentes en bois, formées de bandes de châtaignier massif, souligne les vues sur le paysage. Cette nouvelle composition de cadrage, où la nature est le protagoniste, joue avec différents plans et proportions pour générer un nouveau paysage abstrait.

Les plafonds et les murs blancs contrastent avec la présence du bois et de la nature environnante tout en rehaussant la luminosité de l’intérieur. Le jeu des portes coulissantes en bois, en harmonie avec les longues bandes horizontales qui soutiennent les rails, s’inspire de la structure des panneaux coulissants japonais appelés fusuma. Ces éléments, associés au parquet et au mobilier sur mesure, donnent naissance à une ambiance domestique chaleureuse.

La présence de plantes vise à étendre la végétation extérieure dans un nouvel environnement intérieur naturel. Le projet est ainsi une opportunité de rapprocher l’humain de son état originel de connexion avec la nature. La dualité entre matière vivante et matière morte ; le vert des pins de montagne contrastant avec le bois qui formait autrefois les troncs de châtaigniers. Un paysage entre l’organique et l’abstrait, brouillant les frontières entre intérieur et extérieur. Un nouveau décor plein de calme et d’harmonie, où l’interaction de la lumière joue un rôle poétique.