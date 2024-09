Maison Silvestre / Conrado Ceravolo Arquitetos

© Maíra Acayaba

Zone:

420 m²



Année:



2023







© Maíra Acayaba

Description textuelle fournie par les architectes. À l’intérieur de São Paulo, le projet Casa Silvestre est devenu la résidence d’été d’une famille composée d’un couple et de deux filles. L’équipe du bureau de Conrado Ceravalo a choisi de positionner la maison à l’avant de la parcelle pour capter la lumière naturelle du matin et créer une atmosphère accueillante. En même temps, ils ont bloqué le soleil de l’après-midi, qui est assez intense.

© Maíra Acayaba

La maison a été soigneusement conçue pour respecter et s’intégrer à la beauté naturelle du lieu. Dès le début, l’intention était de préserver la topographie existante. Par conséquent, la résidence a été soutenue sur la pente par trois dalles, une pour le toit et les deux autres soutenant les première et deuxième pentes, qui abritent respectivement la zone intime (une suite et une chambre) et la zone sociale de la maison. La mezzanine intègre également une salle de télévision, qui peut être transformée en chambre d’amis si nécessaire.

© Maíra Acayaba

Située sur un terrain privilégié, la résidence a été conçue pour offrir une expérience immersive complète dans la nature, établissant une connexion continue entre l’intérieur et l’extérieur, ressemblant à une terrasse étendue et unifiée. Ainsi, la maison dispose de grandes fenêtres qui permettent la contemplation de la végétation de la forêt atlantique depuis chaque pièce, à l’exception des espaces privés tels que les salles de bains, les salles d’eau et les chambres.

© Maíra Acayaba

Axonométrie

© Maíra Acayaba

Avec une architecture contemporaine et une construction de 420 m², les architectes ont utilisé des éléments de travail du métal, des cadres, des murs et un revêtement en lattes de bois écologiques, dans le but d’assurer à la fois l’esthétique et le confort, ainsi que d’obtenir des résultats idéaux en termes d’isolation thermique et d’intimité. Dans un souci de durabilité, des panneaux solaires ont été installés sur la maison. Étant donné qu’elle est utilisée principalement le week-end, la famille bénéficie grandement de la rentabilité offerte.

© Maíra Acayaba

Plan – Rez-de-chaussée

© Maíra Acayaba

Section BB

© Maíra Acayaba

Le bureau d’études a conçu l’éclairage en mettant en valeur l’architecture et en l’intégrant à la nature. L’aménagement paysager de l’espace extérieur a été conçu par Flávia Tiraboschi, complétant le décor forestier avec des espèces qui se fondent dans l’environnement local, notamment une pergola qui évoque la sensation d’un jardin secret, ainsi qu’un verger.