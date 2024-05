Maison « seule à la maison » à vendre dans la banlieue de Chicago

Twitter

Pour la deuxième fois en un peu moins de six mois, un élément clé du Seul à la maison une franchise cinématographique est sur le marché.

Vendredi, l’emblématique Seul à la maison maison du premier film arrivé sur le marché. La maison de Winnetka, dans l’Illinois, coûte 5,25 millions de dollars.

En décembre dernier, la luxueuse maison de ville présentée dans Home Alone 2 : Perdu à New York a été mis en vente pour seulement 6,7 millions de dollars. Cette maison est située dans le chic Upper West Side de Manhattan, au 51 West 95th Street, entre Central Park West et Columbus Avenue.

La maison Winnetka a été entièrement rénovée et agrandie en 2018. Mais les propriétaires ont gardé la façade de la majestueuse crèche en brique exactement la même que celle représentée dans le film de 1990, mettant en vedette Macaulay Culkin, Catherine O’Hara, Joe Pesci et Daniel Stern.

La maison de cinq chambres et six salles de bains dispose également d’une salle de cinéma et d’un terrain de sport doté d’une véritable ligne à 3 points.

Kathryn Moor et Dawn McKenna de Coldwell Banker Realty détiennent la cotation.