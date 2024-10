Maison Separo / STUDIO D’ARCHITECTURE HYPERTEXTE

© Ali Ghalambor

2024



Fabricants : Aux Bois, Brique Namachin, Shoa



Nastaran Nasiri, Hasna Asnavandi



Description textuelle fournie par les architectes. Separo est un village près de la ville de Nain dans la province d’Ispahan, situé à 160 kilomètres de Yazd. Le nom « Separo » fait référence à un lieu entouré d’eau vive sur trois côtés, bien qu’il soit actuellement confronté à une pénurie d’eau. Le terrain en question, d’une superficie de 220 mètres carrés, est situé à l’extrémité de la dernière parcelle du village, bordé à l’ouest par les montagnes environnantes et à l’est par des voisins résidentiels. Il y a des passages étroits sur les côtés nord et sud de la propriété.

Région – Contexte et archétype – Les archétypes naissent d’expériences humaines collectives au fil des années et peuvent effectivement établir un lien avec le passé. En étudiant et en observant le village et ses bâtiments historiques, il est devenu clair que l’une des principales caractéristiques de ces structures est le toit incurvé, qui sert d’archétype dans l’architecture du village. L’harmonie avec le contexte a été l’une des principales raisons du choix d’une forme spatiale arquée.

Climat – Le toit incurvé, dans un climat chaud et sec, offre une ombre adéquate aux surfaces extérieures. Sa conception à double coque améliore le confort thermique en intérieur tout en réduisant la consommation d’énergie.

Schéma 01

Plan – Rez-de-chaussée

Petit Budget – Le conseil du village de Separo a accordé des prêts aux propriétaires fonciers pour faciliter un développement plus rapide du village. Compte tenu du budget limité pour la construction, nous avions pour objectif de construire une structure rentable avec un budget d’environ 200 $ par mètre carré en sélectionnant des matériaux abordables, en utilisant la main-d’œuvre locale et en incorporant l’artisanat traditionnel.

Artisanat – Aujourd’hui, l’artisanat peut servir de pont entre l’architecture et la communauté. La vannerie avec des branches de l’arbre pourpre, qui pousse sur les pentes des montagnes, est un artisanat important à Nain et dans les villages iraniens environnants qui a été négligé ces dernières années. Dans la Maison Separo, nous avions pour objectif de promouvoir les industries locales et de créer des emplois pour les résidents en utilisant ces objets artisanaux pour construire des panneaux de bois destinés à ombrager les espaces intérieurs. Nous avons recherché des revêtements de fenêtres qui ne gêneraient pas la lumière tout en étant cohérents avec les matériaux du bâtiment. De plus, lorsqu’ils sont fermés, ils ne doivent pas gêner la ventilation naturelle ou la circulation de l’air.

Section AA

Considérant que le projet est situé sur la dernière parcelle du village et adjacent aux montagnes de l’ouest, nous avons choisi le pisé comme matériau principal dans une couleur qui correspond au contexte du village et aux montagnes environnantes. Ce choix permet aux résidents de percevoir une image harmonieuse avec le contexte en fin de passage. Cela permet non seulement d’obtenir une façade unifiée, mais également de réduire les coûts de construction.

Schéma 02

Sensation – La sensation fait référence à la manière dont les humains se connectent à l’espace, améliorant ainsi sa qualité. L’expérience de vivre dans une maison implique diverses activités telles que s’asseoir, cuisiner et toucher. Ces expériences sensorielles enrichissent nos souvenirs et rendent une maison mémorable. Les variations de lumière à l’intérieur, toucher les murs en pisé, marcher sur des briques et s’asseoir sur des coussins bas offrent des expériences sensorielles diverses aux résidents de la Maison Separo.