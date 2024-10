Maison Sarv / Bureau de Dalan

© Mohammad Hassan Ettefagh

Description textuelle fournie par les architectes. La maison Sarv date des années 1970, avant le début du projet de reconstruction. Le nouveau propriétaire de la maison souhaitait que nous lui donnions notre avis sur la question de savoir s’il devait conserver la maison ou la démolir et la remplacer par un appartement.

En inspectant la maison, nous avons réalisé ses capacités et son authenticité. L’originalité nous permet de l’adapter aux besoins contemporains de l’homme moderne en le réorganisant. Le motif géométrique de neuf carrés, qui était populaire dans le Koushk des maisons rurales, est devenu populaire au début des années 1920 dans le développement de la ville de Yazd comme motif de maisons urbaines à proximité de son contexte historique avec le motif de la cour en ligne. avec le développement et l’expansion de nouvelles rues à son époque.

Section AA

La conception initiale de la Maison Sarv dans les années 1970 est une évolution de ce modèle. Connaissant le potentiel de ce motif géométrique, nous avons créé une nouvelle organisation pour la maison Sarv. En plus de répondre aux besoins fonctionnels du client, cette nouvelle organisation crée une double qualité entre les espaces intérieurs et extérieurs. En général, le processus de reconstruction se compose de 3 parties :

1-Conservation et restauration

Réduction de 2 volumes

3-Ajout au volume du bâtiment

Après – Plan du rez-de-chaussée

Au cours du processus de préservation et de restauration, la structure principale du bâtiment a été préservée et renforcée. Les briques du projet ont été nettoyées et restaurées. On peut dire que l’aspect le plus important du projet dans le sens de la réorganisation et de la restauration de la maison selon les besoins du client est la réduction du volume. De telle sorte qu’en réduisant et en supprimant certains murs, y compris les murs de la façade sud, et certains murs du milieu, et en réduisant le volume de l’escalier existant, le bâtiment a été restructuré d’un plan fermé à un plan semi-ouvert. au rez-de-chaussée. Cela a permis à la maison de bénéficier de la vue sur la cour sur les deuxième et troisième niveaux et de maximiser la communication entre les étages.

Les réductions de volume peuvent être appelées suppression du toit à parapet et réduction de l’épaisseur du toit central. Lors du processus de reconstruction, on a essayé de réutiliser les briques de la destruction. Pour élargir le développement du projet, une partie du toit a été ajoutée à la maison. Cette section, qui comprend un espace fermé et semi-ouvert, active le toit car dans le passé, l’espace du toit était utilisé pour dormir et pour les réunions nocturnes d’été.

Diagramme – Circulation

Section BB

Afin de protéger du soleil de ce climat chaud et sec, un projet de façade à deux coques a été mis en œuvre avec la création de persiennes mobiles en osier. Cette coque mobile avec possibilité de voir à l’extérieur nous permet de contrôler la lumière du soleil et provoque également le jeu entre lumière et ombre à l’intérieur du projet.