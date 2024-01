Maison RU / Juan Carlos Sabbagh Arquitectos

© Nicolas Saieh Larronde

+ 15





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

503 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2021



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : CVX Maderas, Cortizo, MK



Architecte principal :



Juan Carlos Sabbagh Cruz



© Nicolas Saieh Larronde

Description textuelle fournie par les architectes. La mission était une maison avec un programme assez étendu qui devait être développé sur un seul niveau. Le terrain présente une forte pente orientée nord à laquelle on accède par son côté sud. Un volume semi-enterré est proposé à flanc de colline, qui s’adosse à la colline au Sud pour permettre l’accès depuis la rue par le toit et se détache du sol au Nord pour rechercher les meilleures vues vers la vallée et le Golf. .

© Nicolas Saieh Larronde

© Nicolas Saieh Larronde

© Nicolas Saieh Larronde

Lorsqu’on y accède par le toit, elle devient la cinquième façade et la plus importante, c’est pourquoi une esplanade épurée est proposée pour contempler le paysage. Le seul élément qui interrompt cette esplanade est le parking qui repose sur un volume en bois qui contient l’entrepôt et s’étend sur le patio à double hauteur pour définir l’accès qui permet de descendre un escalier qui entoure un arbre jusqu’au Hall du niveau inférieur. Ce toit et un mur à la limite est exagèrent la perspective et encadrent la vue lointaine sur la vallée et les montagnes. Le patio d’accès est situé au centre de la maison et permet d’organiser le programme qui se développe autour de lui.

© Nicolas Saieh Larronde

Tous les programmes publics, comme le salon, la salle à manger et la terrasse principale, sont orientés vers le nord, à la recherche des meilleures vues. À l’ouest se trouvent la cuisine et les zones de service, qui sont protégées du fort soleil avec une terrasse enterrée et une rampe avec un garde-corps en treillis qui descend des parkings, ce qui permet de démonter les choses plus confortablement et de pouvoir également traverser. directement au jardin sans avoir à passer par la maison, ce qui est très utile pour certains événements mondains.

© Nicolas Saieh Larronde

Vers le sud, le bureau et le salon font également face à un patio enterré mais plus privé et confiné, qui permet d’éclairer et d’aérer les espaces intérieurs de manière transversale à travers le patio central. Vers l’est, les zones les plus privées telles que les chambres et les salles de bains recherchent un ensoleillement bon mais contrôlé puisqu’elles ne reçoivent le soleil que le matin. Ces enclos, grâce à un patio qui leur confère de l’intimité, ont un accès direct au jardin principal.

© Nicolas Saieh Larronde

Plan du rez-de-chaussée

Section

© Nicolas Saieh Larronde

La maison s’élève du sol vers le jardin Nord en raison de la pente du terrain, ce qui lui confère une meilleure perspective et domination sur le paysage. La piscine est utilisée comme élément de confinement parallèle à la maison, ce qui permet de générer une zone gazonnée horizontale et nivelée. Celui-ci est conçu avec une longueur similaire à la largeur de la maison et est laissé sans bord vers le paysage afin de générer une réflexion sans fin vers les vues lointaines et le terrain de golf.