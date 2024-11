Maison Red Rock / Architectes Faulkner

© Joe Fletcher

Description textuelle fournie par les architectes. Situé sur une parcelle de trois quarts d’acre avec vue sur le Strip de Las Vegas à l’est et sur Red Rock Canyon à l’ouest, ce site supporte des vents forts, des hivers froids et secs et des étés rigoureux et chauds avec des pluies de mousson. La protection contre le soleil et le vent, ainsi que la durabilité et l’intimité étaient les simples contraintes qui ont façonné l’orientation formelle et la matérialité de la maison.

Section BB

La maison répète le comportement épuré du désert dans les matériaux et la forme. Un processus soustractif a laissé une cour protégée du vent à l’est et a permis de créer un bassin d’eau surélevé qui reflète les dimensions de l’espace de vie. La vue lointaine du profil de la ville sur l’eau évoque son caractère éphémère et sa relation délicate avec l’eau. L’entrée dans la maison se fait par une ouverture étroite dans la masse de béton. Le seuil, à hauteur des yeux avec l’eau, mène à un passage fermé et ombragé qui monte légèrement vers une cour d’entrée, ouverte sur le ciel et habitée par un paysage vertical de plantations indigènes. L’architecture représente une conversation contextuelle entre le paysage désertique et la ville.

Le sable, le gravier et les cendres volantes d’origine locale mélangent les sols et les murs en béton dans la lumière crue du désert et prennent une teinte chamois associée aux montagnes lointaines, s’élevant du sous-sol pour créer un paysage habitable. Plus de la moitié de la zone construite est souterraine, ventilée et éclairée par des ouvertures dans la structure permettant d’introduire la lumière du soleil, dont plusieurs sont immergées sous le niveau d’eau du bassin. La maison de masse lourde arbore un toit réfléchissant, un réseau photovoltaïque de 45 KW et des systèmes de vitrage, mécaniques et d’éclairage à haut rendement.

Plan – Rez-de-chaussée

Plan – Étage supérieur

Les chambres à coucher du niveau supérieur habitent une charpente grillagée gainée d’acier patiné perforé et allongée le long de l’axe est/ouest pour protéger la piscine du vent et du soleil. Un pont ombragé côté sud, protégé par un treillis perforé, s’étend sur la forme pour ombrager la structure et les voitures en dessous. Ouverte sur le Red Rock Canyon à l’ouest et sur les lumières de la ville à l’est, la forme en porte-à-faux équilibre le poids sculptural du bassin et de l’eau. La forme du sol, semblable à la terre, dotée de sa couche d’acier patiné, est un clin d’œil à la géologie de la vallée de Las Vegas et du Red Rock Canyon au-delà.