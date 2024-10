Maison RDS / Luiz Paulo Andrade Arquitetos

© Léonard Finotti

© Léonard Finotti

De la diplomatie à la vie familiale contemporaine. Réinventant un projet d’avant-garde, la Maison RDS a subi une transformation remarquable, fusionnant histoire et modernité dans un projet de rénovation innovant. Conçu à l’origine dans les années 1960 par Américo R. Campello pour servir de résidence au consul britannique à São Paulo, il a ensuite été adapté pour devenir le consulat britannique dans les années 1980. Aujourd’hui, elle est réapparue comme une maison sophistiquée pour une famille du 21e siècle. La conception de Campello, dont la structure était considérée comme innovante pour l’époque, a été modifiée et mal caractérisée en raison des changements au fil des ans. Notre objectif était de renforcer le volume d’origine en restaurant les larges et beaux porte-à-faux, ainsi qu’en agrandissant les espaces intérieurs.

© Léonard Finotti

Plan – Rez-de-chaussée

© Léonard Finotti

De plus, nous avons relevé le défi d’adapter la structure en béton robuste pour répondre aux besoins spatiaux contemporains. Pour créer de grands espaces ouverts, une solution d’ingénierie de pointe a été mise en œuvre : le renforcement structurel à l’aide de fibre de carbone. Ce matériau a permis d’ouvrir des portées encore plus grandes sans compromettre l’intégrité du bâtiment et a permis la création de nouveaux espaces pour répondre aux demandes de la famille. La rénovation a gardé l’équilibre entre le respect de l’histoire architecturale de la maison et l’introduction d’éléments contemporains. L’harmonie entre esthétique et fonctionnalité a également été assurée. Les surfaces en béton apparent ont été soigneusement restaurées, préservant l’essence brutaliste du bâtiment. Les nouveaux murs ont été recouverts de lattes de béton préfabriqué, créant une unité visuelle avec les éléments existants. L’intégration de l’ancien et du nouveau a été réalisée grâce à une approche cohérente des matériaux et des textures.

© Léonard Finotti

Section – E

© Léonard Finotti

Le résultat est une résidence qui honore son passé diplomatique tout en répondant aux besoins de la vie contemporaine. Nous avons également cherché à intégrer des concepts essentiels qui caractérisent la grande majorité de nos projets : 1. Espaces vastes et fluides : idéaux pour l’interaction familiale et la réception des invités, 2. Intégration intérieur-extérieur : utilisation maximale de la lumière naturelle et connexion aux espaces verts, et 3. Technologie et confort : Systèmes d’automatisation modernes et efficacité énergétique intégrés discrètement à l’architecture. Cette rénovation est une déclaration éloquente de la capacité de l’architecture à se réinventer. Ce projet démontre comment une structure historique peut être adaptée pour répondre aux besoins de la vie moderne sans perdre son identité architecturale et sa pertinence. Elle se distingue non seulement comme une résidence exceptionnelle, mais aussi comme un exemple inspirant de la façon dont l’architecture peut évoluer, dans le respect de son héritage tout en s’ouvrant sur l’avenir.