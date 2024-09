Maison près de Konin / Studio GAB

© Oni Studio

Zone:

180 m²



Année:



2023



Photographies

© Oni Studio

Description textuelle fournie par les architectes. La conception de la maison est une tentative de répondre à ce que devrait être une maison moderne située au milieu de la forêt. Nous avons décidé d’utiliser le bois comme matériau de construction et de finition, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. La maison a été conçue en utilisant la technologie du cadre, tandis qu’un élément important de la finition intérieure est le contreplaqué caduc, qui est un élément décoratif et est également utilisé pour mettre en œuvre certains meubles.

Plan

La belle jeune forêt de pins est un contexte intéressant qui changera de manière incontrôlée et imprévisible au fil des années d’utilisation, et les fragments de la maison dispersés entre eux, grâce à de grandes ouvertures de fenêtres, éclaireront la maison grâce à la lumière pénétrant à travers la forêt. Les ouvertures des fenêtres ont été conçues de manière à encadrer la vue depuis la fenêtre de manière prévisible. Grâce à cela, la nature environnante complète l’espace modeste et sobre de l’intérieur. Dans le projet, nous avons mis l’accent sur la qualité de la finition et le confort du séjour, tant sur le plan visuel, acoustique que sensoriel. Grâce à la grande coopération de l’investisseur et de l’entrepreneur avec notre équipe, nous avons réussi à concevoir la maison comme un tout cohérent.

Selon nous, la maison est une histoire cohérente qui répond à notre question et malgré sa forme irrégulière, qui est une réponse au style de vie de l’investisseur, elle fait référence et répond aux attentes de l’archétype d’une maison dans la forêt. La maison est un espace qui offre un abri, une paix et un répit à ses utilisateurs.

La maison a été conçue de manière à être très économe en énergie. Enfin, une norme passive réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et réduit les coûts d’utilisation sans affecter de manière significative les coûts de mise en œuvre.