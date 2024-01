Maison pour BEES / Downie North Architects

© Clinton Weaver

© Clinton Weaver

Description textuelle fournie par les architectes. Animée par des valeurs partagées de connectivité, de spécificité du site, de création de lieux et de conception passive, House for BEES englobe un ajout raffiné directement connecté au jardin. Acronyme des noms des clients et référence à leur ruche d’abeilles indigène, House for BEES est un surnom qui résume le processus de conception collaborative et axé sur le client et le résultat pour une famille de quatre personnes dans leur maison et leur jardin de la Fédération à Mosman.

© Clinton Weaver

Conçu comme un salon de jardin, le design ancre et oriente directement les occupants vers leur jardin. Les espaces cuisine, salon et salle à manger sont légèrement contenus par un toit flottant, plié pour capter la lumière du nord et faciliter la capture des brises d’est. La simplicité structurelle et la lisibilité dissolvent les bords sud et est, avec des rangées de portes coulissantes entièrement rétractées pour permettre une connexion transparente avec le jardin.

© Clinton Weaver

© Clinton Weaver

LE CLIENT & LE BREF – Sarah et Evan, parents de Barney et Eddie, ont contacté Downie North pour créer un nouvel ajout à leur maison de plain-pied de l’époque de la Fédération à Mosman. L’arrière de la maison, qui constituerait le centre de la conception, contenait à l’origine une petite cuisine et des espaces repas, une pseudo-salle de jeux et une buanderie. En tant que cuisiniers et artistes passionnés, ils ont cherché à créer une grande cuisine et un espace repas et familial informel qui favorisaient une approche de vie « sans chichi » et décontractée qui engendrait un sentiment de facilité. Plus important encore, ils recherchaient une conception qui tire le meilleur parti de son aspect et de ses environs afin de pouvoir exploiter passivement la maison tout au long de l’année.

© Clinton Weaver

Plan

© Clinton Weaver

LE SITE & LES CONTRAINTES – En plaçant la maison dans le contexte plus large de Mosman et du port de Sydney, le site bénéficiait d’une cour arrière inhabituellement profonde et d’une position près du sommet de la ligne de crête, qui aurait été à l’origine une colonne vertébrale processionnelle pour les peuples Cammeraygal et Borogegal. Les brises côtières étaient appréciées et pouvaient être exploitées. Les voisins étaient proches mais décalés par rapport à la maison d’origine, offrant une plus grande intimité que celle qui serait normalement permise en banlieue et offrant la possibilité d’emprunter des vues sur les arbres et les jardins établis. L’arrière-cour, cependant, était orientée au sud, ce qui compliquait les possibilités d’apport solaire hivernal dans le nord ainsi que certains problèmes d’humidité et de drainage, compte tenu de la proximité du substrat rocheux. Il existait un impératif financier et environnemental pour conserver la majorité de la maison existante de l’époque de la Fédération, avec des modifications et des réparations mineures entreprises dans les pièces de devant, qui contiennent les chambres, les zones humides et le salon formel.

© Clinton Weaver

© Clinton Weaver

LA RÉPONSE ARCHITECTURALE – En observant à quel point la famille aimait vivre dans le jardin, la conception a cherché à reproduire cela : dans sa forme la plus simple, la maison est comme un tapis de pique-nique posé sous un auvent protecteur. Au nord de la rue et avec la maison existante située et s’adressant à cette façade, l’ajout arrière a été positionné aussi près de la limite ouest que cela était possible en vertu de l’instrument du CDC afin de minimiser l’impact sur les jardins est et sud et les arbres établis. Cela a permis de maintenir le chemin de circulation principal le long du couloir et de la colonne vertébrale existants de la maison, ce qui encourage le mouvement direct vers le jardin.

© Clinton Weaver

En augmentant le niveau d’origine de la maison pour remédier à la pente et minimiser les excavations, y compris la perturbation de la couche arable, la cuisine, la salle à manger et les espaces familiaux communiquent directement avec le jardin. Quatre éléments architecturaux – un mur – l’arrière protecteur, un écran, la façade ouverte, une plate-forme et un toit, créent une habitation précise mais élémentaire. Cela crée un lien immédiat avec la nature, comme le suggère l’abri minimal d’un camping.

© Clinton Weaver

Le mur de maçonnerie et ses espaces auxiliaires de service de la cuisine et du garde-manger créent l’arrière protecteur, caractérisé par un toit plus bas, des ouvertures discrètes et des proportions plus petites, à la fois en raison de sa fonction et en fonction des retraits. En comparaison, les espaces publics ou desservis de salle à manger et de vie sont légèrement contenus par les portes coulissantes entièrement rétractables, qui communient directement avec le jardin et sont surmontées par le plan de toit plié qui s’incline vers le nord pour capter la lumière du nord en hiver (tout en excluant l’été). gain thermique), et s’étend également vers l’est pour contenir l’avant-toit de la mousson. Le plan de toit plié agit comme une aile, créant une portance lorsque l’air se déplace sur la crête. La ventilation cachée dans les avant-toits entraîne ensuite cet air à l’intérieur de la maison, le refroidissant passivement quelle que soit la météo.

© Clinton Weaver

En mettant l’accent sur l’artisanat, les matériaux ont été sélectionnés pour leur longévité, leur durabilité et leur potentielle réutilisation future. En conservant une grande partie du bâtiment existant et en minimisant l’étendue de la construction, le budget a pu être ciblé de manière sélective. Le client a soutenu l’investissement du budget dans des éléments plus coûteux comme la toiture à joints debout et a équilibré cela avec l’utilisation de matériaux de récupération, en nettoyant personnellement les briques à la main, en récupérant les menuiseries, les agencements et les accessoires de la maison, ou en achetant d’occasion.

© Clinton Weaver

La structure, notamment l’acier, a été affinée au minimum pour créer une légèreté matérielle et une empreinte carbone réduite. Il était important de créer une simplicité structurelle et une lisibilité afin de ne pas entraver un lien fort avec le jardin. En plus de sa légèreté, de la réutilisation des matériaux et de son fonctionnement passif, la maison bénéficie de 18kW de panneaux solaires et de deux citernes d’eau de pluie de 5000L pour irriguer le jardin. Le jardin comestible en activité comprend des arbres fruitiers, notamment des tilleuls, des oliviers et des pêchers indigènes, des légumes verts de guerre, des herbes et des plantes à fleurs, qui fournissent de la nourriture, de l’ombre et un habitat à la faune indigène et ont été bien adoptés par les oiseaux indigènes et l’homonyme. les abeilles.