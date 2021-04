Les dirigeants très controversés de Vox, Santiago Abascal et Rocio Monasterio, ont été photographiés en train de profiter de l’action depuis une tribune présidentielle du côté de deuxième niveau du Rayo Vallecano mardi, regardant les hôtes faire match nul 2-2 avec Albacete dans un match qui a été reporté la saison dernière après l’éclatement des tensions politiques. vers l’international ukrainien Roman Zozulya.

En tant que club connu pour ses fans de gauche politiquement conscients, la vue de deux personnalités de la formation d’extrême droite qui est maintenant le troisième plus grand parti politique du pays a provoqué l’indignation en ligne.

Le groupe de partisans de Bukaneros du Rayo a appelé mardi à une manifestation réactionnaire, alléguant que le propriétaire Raul Martin Presa était coupable d’avoir terni leur histoire en invitant des politiciens qui divisent à Vallecas.

Les dirigeants du parti d’extrême droite espagnol VOX sont dans la tribune présidentielle pour regarder Rayo vs Albacete. https://t.co/T0HQIu41YQ – Le podcast de football espagnol (@tsf_podcast) 26 avril 2021

Les fans du Rayo ont nettoyé en profondeur l’Estadio de Vallecas après que le président du club ait invité les dirigeants de VOX à assister à leur match hier soir https://t.co/4K4fJaUgyl – Le podcast de football espagnol (@tsf_podcast) 27 avril 2021

Estimant que le terrain doit être exempt de fascisme, une cinquantaine de membres se seraient dirigés vers Vallecas pour désinfecter le stade en combinaisons de matières dangereuses industrielles, à l’aide de balais et de vadrouilles pour un nettoyage en profondeur collectif avec pour devise: « désinfectons notre stade, nettoyons notre box ».

La foule portait une bannière avec le visage de Presa orné des mots « Vallekas n’est pas un endroit pour les fascistes ou les idiots utiles » et a commencé à produire des chants, y compris « Voici les antifascistes » et « Nazis – non ».

« Aujourd’hui, l’ombre du fascisme menace de puer notre vie et notre liberté », ils ont ajouté dans un communiqué. « Hier, Presa – un ennemi avoué de [established club ethos] Rayisme pendant une décennie – a décidé d’être le fou utile qui permettrait à Vox d’utiliser notre stade comme une plate-forme à partir de laquelle insulter et criminaliser Vallecas.

Les résidents du quartier madrilène de Vallecas – domicile du Rayo Vallecano – sortent en force pour protester contre un rassemblement politique incendiaire de l’extrême droite Vox avant les élections municipales. « Faites sortir les fascistes de notre quartier. » https://t.co/67ucFYOWbg – Colin Millar (@Millar_Colin) 7 avril 2021

« Il est le gage de ceux qui méprisent ce que représente cette équipe et ce quartier. Pour sa direction, son déracinement absolu, sa guerre personnelle avec les fans et pour avoir assis dans notre loge ceux qui méprisent qui nous sommes, nous devons nous unir. »

Presa aurait déclaré à l’agence EFE: « [Vox] appelé en disant qu’ils voulaient venir et montrer leur intérêt.

«J’ai pensé que c’était bien parce que Rayo est une équipe ouverte à tous et Vallecas est un quartier qui accueille tous, éduqués et paisibles.

Le même match a dû être annulé à la mi-temps la saison dernière après que l’arbitre a déclaré « graves insultes et menaces » ont été dirigés vers l’Ukraine et Albacete l’attaquant Roman Zozulya, qui, selon certains fans du Rayo, est un nazi.

Zozulya était sur le banc d’Albacete lors de leur dernière visite, après avoir vu un transfert de prêt à Rayo annulé en quelques heures en 2017 à la suite de manifestations de fans.

Dans une lettre ouverte aux fans du Rayo à l’époque, Zozulya a blâmé « un malentendu de la part d’un journaliste qui sait très peu de choses sur la réalité de mon pays et de ma propre carrière » pour des rumeurs sur son implication dans le mouvement d’extrême droite en Ukraine.

AU PASSÉ 👀🔙Ce soir c’est #RayoAlbaceteLa saison dernière, il a été arrêté et abandonné à cause des chants des supporters locaux contre Albacete. #Zozulya Ils l’ont accusé d’être un sympathisant nazi Incident raciste présumé à Cadix Valence – jouer ou être amarré pts 🤷‍♂️ pic.twitter.com/QLOA7PqfaZ – Espagnol Segunda (@SegundaSpanish) 26 avril 2021

En regardant des scènes de mardi qui ont recueilli plus de 500000 vues en quelques heures sur Twitter, des observateurs de gauche et de droite se sont rendus sur les réseaux sociaux pour louer et critiquer l’action, certains étiquetant les images. « merde politique ».

« Bravo Vox, pour leur avoir fait faire ce que leurs mères ne pouvaient pas, » a déclaré un commentateur, faisant un clin d’œil à la prétendue nature timide de la gauche.

« Il est curieux que l’électeur VOX se moque des travailleurs qui travaillent alors que leur chef n’a pas contribué un seul jour [of labor], « dit un autre.

Santiago Abascal, leader d’extrême droite des Vox, tenant un maillot Rayo aux côtés du président du club, Martín Presa, est la provocation ultime contre les fans du Rayo. Complètement absurde. pic.twitter.com/jZyT0SUCRO – Panos Kostopoulos (@ Panos88K) 27 avril 2021

« Eh bien, ce sont des électeurs VOX, nous ne pouvons pas exiger que leurs deux cellules cérébrales travaillent ensemble. »

Ce n’est pas la première fois que les habitants de la région de Vallecas de la capitale Madrid se heurtent à VOX, qui a été fondée en 2013 et gagne en popularité en remportant 3,6 millions de voix aux élections générales de 2019.

En avril, des manifestants sont venus en force pour dénoncer un rassemblement organisé par Vox avant les scrutins locaux, exigeant: « Faites sortir les fascistes de notre quartier. »

Vainqueur de la Coupe du monde et ancien gardien de but de la légende de Liverpool, Pep Reina a souvent courtisé la controverse pour avoir publiquement exprimé son soutien au parti.

L’année dernière, il a été critiqué pour avoir partagé une photo d’une manifestation anti-lockdown organisée par des passionnés de Vox, commentant: « Ah – eh bien, il semble que peu de gens soient sortis dans la rue, non? »

Cette photo sous-titrait une photo de rues bondées, alors que l’Espagne luttait contre la pandémie comme l’un des pays les plus durement touchés par le covid en Europe.