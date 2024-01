Maison Pirca / En Obra Arquitectos

© Mariano Impérial

© Mariano Impérial

© Mariano Impérial

Description textuelle fournie par les architectes. En bordure de la ville côtière de Pinamar, une série de projets de développement urbain, parmi lesquels le quartier « Costa Esmeralda ». Entouré de forêts et de dunes côtières, il a pour limites la mer d’Argentine à l’est le long de son extension longitudinale, la route nationale n° 11 à l’ouest et des caractéristiques qui favorisent la croissance résidentielle à petite et grande échelle. Casa Pirca est située dans le quartier sur un terrain rectangulaire, avec une forte différence de niveau la divisant longitudinalement en deux, illustrant sa plus grande qualité.

© Mariano Impérial

En réponse à cela, un mur a été conçu pour définir le terrain en deux niveaux et un volume supporté par celui-ci. Le terme « Pirca » fait référence aux murs qui servent de confinement aux remblais, délimitant les routes et les sentiers, ou enclos (espace clos de culture), couramment utilisés par les peuples andins.

© Mariano Impérial

Plan du premier étage

En appliquant les deux idées, dans un lot complexe comme celui mentionné, on propose un mur qui, sur toute sa longueur, développe différentes fonctions : tout en créant l’espace d’entrée et de garage, il contient une pente, soutient la maison comme support, fournit un espace de stockage. en dessous et se termine par les limites de la piscine.

© Mariano Impérial

© Mariano Impérial

La réponse fonctionnelle cherche à profiter à la fois de la qualité particulière du lot et de la meilleure orientation, présentant un pur volume de béton fermé côté sud et ouvert côté nord. Dans le concept de résidence d’été, les matériaux qui ne nécessitent pas d’entretien constant sont fondamentaux dans la zone côtière. Nous combinons un processus de construction mixte qui met l’accent sur la pureté des matériaux, comme le béton apparent et la pierre locale.

© Mariano Impérial

La menuiserie en aluminium matérialisée en couleur anodisée noire apporte sa propre brillance et transparence. Le mobilier choisi et intégralement conçu dans toute la maison a été constitué de panneaux MDF laqués blancs, renforçant la synthèse et la neutralité que la maison cherche à transmettre dans son intégralité, tant fonctionnellement que formellement.

© Mariano Impérial