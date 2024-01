Maison Píer / Arc Sergio Sampaio + Tectonica

© Léonard Finotti

Concept

La maison a été conçue pour une famille et des amis désireux d’apprécier la nature, de faire du sport et de profiter des loisirs au bord du barrage de Jurumirim à Avaré/SP, situé à 270 km de São Paulo. La construction, d’une superficie totale de 1.300 m2, est située sur un terrain de 11.000 m2 avec vue sur le barrage.

Le vaste programme de la maison est organisé en 4 blocs fonctionnels :

Garage, centrale énergétique et abri gaz.

Séjour, cave à vin, cuisine, buanderie au rez-de-chaussée. Salle de jeux à l’étage inférieur.

4 suites d’invités.

Suites couples et enfants au rez-de-chaussée. Garage à bateau à l’étage inférieur

La liaison entre les îlots est établie par une passerelle surélevée en terrasse en bois, de 3 m de large, formant un axe de circulation depuis l’entrée, traversant tous les secteurs de la maison, aboutissant à un balcon avec barbecue, des espaces de vie et une piscine donnant sur le barrage. .

Esquisser

Une délicate marquise en bois lamellé-croisé recouvrant cet axe de circulation est soutenue par de minces piliers en bois tourné MLC, reliant directement la toiture aux semelles de fondation émergeant du sol. Contrairement à cette terrasse surélevée et à ce chapiteau élancé, les 4 blocs fonctionnels sont constitués d’épais murs en pisé, provenant du site lui-même, exécutés sur une base massive en béton armé in situ qui émerge du terrain naturel, mettant en valeur la pente du terrain. à mesure que la construction s’approche des rives du barrage.

Spatialement, la maison présente deux situations environnementales sensorielles :

Dans les blocs fonctionnels, on retrouve des volumes où l’espace intérieur est « compressé », avec peu d’ouvertures, une hauteur sous plafond de 2,60 m, un contrôle de l’incidence du soleil et une isolation thermo-acoustique assurée par les épais murs en pisé.

Sous le chapiteau recouvrant la passerelle en bois et le balcon, on profite d’espaces ouverts sans clôtures latérales, favorisant l’intégration du paysage dans la composition. Dans ces zones, la présence des vents, du soleil, de la pluie et des oiseaux en libre circulation parmi les volumes de pisé est ressentie en permanence.

Plan

Il s’agit d’une construction dont les textures des matériaux naturels, les jeux d’ombre et de lumière, les espaces interstitiels et l’intégration paysagère font de l’objet architectural un complément au contexte naturel de manière contemplative et la perception des « substances subtiles de l’architecture ».

Confort et innovation :

Les matériaux spécifiés pour la construction ont été choisis pour obtenir des performances d’isolation thermo-acoustique optimales tout en exprimant les solutions architecturales et en mettant en valeur la matérialité des composants en tant qu’éléments esthétiques. L’ensemble de la construction est structuré par des murs en pisé sur un socle en béton armé coulé sur place émergeant des fondations. Le pisé, une technique de construction séculaire, excelle dans l’isolation thermo-acoustique et son processus d’exécution est simplifié grâce à l’utilisation de matériaux extraits du sol du site.

Élévation 02

La lumière naturelle et la ventilation transversale sont assurées par des coupoles vénitiennes en cristal dans les salles de bains et des ouvertures encadrées par des cadres coulissants en aluminium avec verre transparent feuilleté résistant aux UV. Les installations électriques et de plomberie passent entre le plafond en bois de pin et la toiture préfabriquée à âme creuse. Les chemins de câbles et les canalisations sont concentrés dans des puits de maintenance répartis à égale distance dans toute la construction, et les gouttières techniques circulent librement horizontalement sous la dalle de plancher dans le vide de la fondation.

Durabilité

Le projet a été conçu et planifié pour rendre les processus de construction plus efficaces afin de minimiser l’impact environnemental. Les travaux ont été exécutés en deux phases :

Mouvements de terrain, drainage, raccordements hydrosanitaires et réalisation de fondations et de socles en béton armé in situ avec la main d’œuvre locale. Production de composants industrialisés (panneaux CLT, poutres MLC, cadres en aluminium et plateaux pour façades ventilées) dans la région métropolitaine de São Paulo. Le transport et le montage ont été effectués à l’aide d’un camion-grue et d’installateurs spécialisés qui ont fixé toutes les structures et les joints avec des systèmes mâle-femelle et vis.

La modularisation du projet, l’utilisation prédominante de matériaux renouvelables (bois), de structures légères et de pièces segmentées pour un transport facile ont optimisé le calendrier de construction et réduit considérablement la consommation d’eau, la production de déchets et le gaspillage de matériaux. De plus, des processus innovants et une planification de projet ont favorisé la qualification technique de la main-d’œuvre et des fournisseurs locaux pendant le processus de construction. Toute la menuiserie (terrasse, pilier, portes et plafond en pin) et la ferronnerie (rampes, escaliers extérieurs, bancs et table de balcon, etc.) ont été développées en collaboration avec des fournisseurs locaux, intégrant de manière enrichissante la tradition locale au projet architectural, tout en optimisant la logistique et en réduisant l’impact environnemental du transport des matériaux.

L’élévation des volumes de la maison au-dessus du sol empêche le transfert de chaleur et d’humidité vers l’intérieur, combinée aux propriétés d’isolation thermique du bois et du pisé, une ventilation et un éclairage naturels suffisants, un toit à membrane thermoplastique et des panneaux solaires pour le chauffage de l’eau et la production d’énergie photovoltaïque assure le confort environnemental de la résidence tout en réduisant les coûts d’électricité pour l’éclairage artificiel et la climatisation, rendant son utilisation plus éco-efficace