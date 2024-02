Maison Péninsule / Marais Boisé

© Timothy Kaye

+ 27

© Timothy Kaye

Description textuelle fournie par les architectes. En tant que réponse architecturale artistique au littoral australien et aux contours du paysage rural, Peninsula House forme une relique sculpturale spectaculaire, patinée par son contexte. L’habitation est située sur le point culminant du site, surplombant une partie côtière de Flinders avec le détroit de Bass au-delà. Approché le long d’une allée sinueuse, un ruban de pisé s’élève monumentalement à 10 mètres dans les airs, s’enroulant derrière l’habitation avant de se rétrécir progressivement et de revenir au paysage. L’élévation est dotée d’un minimum de vitrage et d’une masse thermique considérable, stabilisant la chaleur du soleil de l’après-midi. Une encoche à mi-chemin le long du mur forme une ligne d’ombre, définissant subtilement l’entrée.

© Timothy Kaye

Élévations

© Timothy Kaye

En franchissant le seuil d’entrée, un atrium luxuriant et planté définit le centre axial du bâtiment et permet à la lumière naturelle de pénétrer à l’intérieur. Des couloirs courbés serpentent depuis l’atrium pour créer trois zones distinctes : une zone de vie pour se divertir, une zone de chambre et une zone de loisirs. La chambre principale privée se trouve au-dessus de la zone de vie, accessible par un grand escalier plongé dans l’obscurité. L’espace de vie principal à double hauteur s’élève considérablement vers les vitrages et les vues imprenables sur le terrain rural et l’océan. Le vaste plafond parabolique confère à l’espace une qualité acoustique unique qui accueille le son du piano à queue et de la collection d’instruments de musique du propriétaire.

© Timothy Kaye

Plan – Rez-de-chaussée

© Timothy Kaye

© Timothy Kaye

Adjacente à l’espace de vie principal se trouve une grande terrasse abritée répondant aux exigences du client pour accueillir de grands événements au bord de la piscine avec vue sur la vallée et l’eau. Chacune des cinq chambres et espaces de vie principaux célèbre des vues sur le contexte rural et ses environs. Au bout d’un couloir évocateur, bordé d’un côté de pisé et de fenêtres à fentes, se trouve un studio d’enregistrement spécialement construit.

© Timothy Kaye

Plan – 1er Étage

© Timothy Kaye

La palette de matériaux extérieurs sombres et naturels, composée de bois calciné et de pisé, enveloppe le bâtiment, sélectionné pour ses qualités robustes et nécessitant peu d’entretien. Les lattes carbonisées recouvrent la masse du bâtiment, lui permettant de se retirer dans le contexte rural sous une forme énigmatique. À l’intérieur, la qualité thématique de l’obscurité se poursuit avec des carreaux de mosaïque noirs, des lattes en bois noir, du laiton noirci et un sol en terrazzo noir. L’accent est mis sur la nature changeante de la lumière et de l’ombre le long des surfaces courbes et des formes des murs et des ouvertures. Les tons monochromes encadrent les couleurs naturelles présentes dans le cadre environnant.

© Timothy Kaye

Sections

© Timothy Kaye

Peninsula House est envisagée en ronde-bosse, pour s’asseoir harmonieusement dans la topographie de son site – son langage sculptural brut démentant son usage domestique – un vestige d’érosion formé par son cadre côtier rude et exposé.