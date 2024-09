Maison Paricatuba / estúdio iapó

© Susan Valentim

+ 23





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

2195 pi²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Architecte principal :



Isabelle De Bonis



© Susan Valentim

Description textuelle fournie par les architectes. Le concept du projet Maison Paricatuba est né après l’achat du terrain, car il y avait déjà trois conteneurs empilés sur le site. Le projet est donc né de la nécessité de rénover ces conteneurs. Le terrain est magnifique, entouré de végétation, et fait face au Rio Negro dans le village de Paricatuba, à 40 minutes en voiture de Manaus (Amazonas). Dans ce contexte, le projet visait à intégrer les conteneurs à la nature, en encadrant la belle vue sur la végétation et le fleuve.

© Susan Valentim

Plan – Rez-de-chaussée

© Susan Valentim

Un autre aspect important a été la demande des clients pour un design rustique, avec des matériaux industriels et un « look conteneur ». Il a donc fallu réfléchir à la manière d’assurer le confort environnemental de ces conteneurs sans recourir à la solution habituelle consistant à revêtir les murs intérieurs d’isolant et de cloisons sèches. Pour relever ce défi, un grand toit a été conçu avec un large surplomb, détaché du conteneur, qui reçoit directement la lumière du soleil et protège les zones intérieures. Une autre solution a été de construire une sorte de double mur sur la façade ouest avec des tuiles thermo-acoustiques pour réduire l’incidence solaire. La chaleur étant le principal défi pour le confort environnemental en Amazonie, les deux solutions ont efficacement répondu à ce problème.

© Susan Valentim

Plan – 1er étage

© Susan Valentim

Le programme de la Maison Paricatuba est simple, puisqu’il s’agit d’une résidence de week-end. Pour cette raison, la conception a mis l’accent sur les espaces ouverts intégrés à l’espace extérieur. Le rez-de-chaussée est constitué de l’union de deux conteneurs de 12 mètres de long, qui ont été entièrement ouverts et renforcés structurellement, créant un espace généreux intégré à la cuisine et à une grande terrasse extérieure. Pour accueillir les salles de bains et l’escalier reliant les étages, un bloc de maçonnerie a été conçu à côté des conteneurs, avec deux étages et une salle de bain à chaque étage. L’étage supérieur est composé d’un conteneur de 12 mètres de long, comprenant deux chambres et un bureau reliés à un grand balcon avec vue sur la rivière.

© Susan Valentim

La Maison Paricatuba a été une expérience originale dans sa conception et sa construction, car elle visait à restaurer les conteneurs tout en conservant leurs signes d’âge et d’utilisation. C’est une maison avec quelques bosses et qui semble légèrement tordue sous certains angles ; cependant, ces attributs font partie de son charme.