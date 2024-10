Maison Parentale / ZIStudio | ArchQuotidien

© Khatere Eshqi

+ 21





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

704 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Alton Ray, KWC, Knauf, choob-chanté, meilleur panorama



Architectes principaux :



Nasrin Nabi, Shohreh Arabzade



© Khatere Eshqi

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet « Maison Parentale » est la maison des parents d’une famille qui y vit depuis de nombreuses années avec trois enfants et accueille désormais leurs enfants, épouse, gendres et petits-enfants. En fonction de la croissance de la famille et du passage de toute une vie sur la maison, il a été décidé de concevoir au même endroit une maison adaptée à leur nouveau style de vie et à leur nouvelle histoire.

© Khatere Eshqi

Plan du rez-de-chaussée

© Khatere Eshqi

© Khatere Eshqi

Se concentrer sur un rez-de-chaussée de plain-pied et offrir aux parents un accès facile et rapide aux principales pièces de vie tout en considérant les conditions climatiques et l’intérêt de la famille pour les espaces ouverts tout en préservant l’intimité, ont déterminé les principales décisions du projet ; des cours ont été formées au milieu pour une utilisation maximale des espaces tout en tenant compte de leurs fonctions. La diversité des cours et les différences de leur nature ont permis d’utiliser les espaces de chacune des cours intérieures ou extérieures selon leur fonction. Ainsi, le rez-de-chaussée était dédié à la vie familiale et le sous-sol était réservé à un logement d’une chambre, un stationnement, un rangement et une salle mécanique.

© Khatere Eshqi

Section AA

Détails

Le parcours de conception a été façonné par l’harmonie entre le nouveau modèle de vie et les comportements et habitudes de la famille tout en respectant la mémoire de l’ancienne maison. La raison de ces comportements a été identifiée et de nouveaux espaces ont été conçus en conséquence. Les concepteurs tentent de trouver la raison de certains espaces de la vieille maison ; par exemple pourquoi une cuisine était fermée au fond de la maison, pourquoi un salon avec une serre se trouvait au milieu sans aucun lien avec l’espace ouvert, pourquoi une grande pièce aux portes toujours fermées était utilisée comme espace invité important, et bientôt. Dans la nouvelle conception, à l’aide de cours intérieures qui jouaient autrefois un rôle important dans le climat de Yazd, la connexion avec les espaces ouverts a été établie au rez-de-chaussée et au sous-sol.

© Khatere Eshqi

© Khatere Eshqi

Les espaces fermés ont été transformés en espaces fluides tout en préservant leur intimité et ont été placés dans une relation appropriée les uns avec les autres. À la place de l’ancienne serre, une ouverture dans le toit a été créée et un bac à fleurs a été placé en dessous, apportant de la lumière dans la maison et rappelant l’ancienne maison.

© Khatere Eshqi

Élévation

L’utilisation d’une façade en brique en raison de l’ombrage et de l’approfondissement des fenêtres du salon est l’une des choses à considérer en fonction des conditions climatiques. De plus, en raison de l’accent mis sur un espace intérieur de plain-pied, les escaliers du sous-sol ont été situés dans l’une des cours intérieures et l’escalier du toit a été amené à l’extérieur, occupant moins d’espace et devenant un élément important de la façade principale de la maison au lieu de étant un espace poussiéreux et sombre dans la maison.