Maison Ondelette / Fougeron Architecture

Zone:

3665 pi²



Année:



2024



Photographies



Fabricants : Blönberg



Architectes principaux :



Anne Fougeron



Description textuelle fournie par les architectes. Les styles modernes d’Eichler du milieu du siècle sont abondants dans le nord et le sud de la Californie et Wavelet House est une reconsidération du précédent architectural de la région. Située sur un terrain étroit avec des retraits de cour latérale, la façade évocatrice du milieu du siècle cache un arrière inattendu plus moderne. Les lattes de métal et de bois de l’entrée sont assez esthétiques et offrent une intimité supplémentaire aux résidents. L’asymétrie matérielle de la cour avant est un clin d’œil au côté ludique de l’arrière de la maison.

Plan du rez-de-chaussée

L’arrière de la maison, qui est entouré d’une façade en mur-rideau de près de trois étages à son sommet, ajoute une légèreté à l’angularité du surplomb du toit en métal. Une partie de l’inspiration pour cette structure unique est née des contraintes du service d’urbanisme local, qui préfère les toits en pente qui ressemblent à un gâteau de mariage. Le toit a été conçu comme une sorte de parapluie et les lignes ondulantes et les angles durs de la structure sont un jeu avec le toit en pente traditionnel. Plutôt que de créer un sommet comme axe singulier sur la maison, les plans métalliques montent et descendent, attirant le regard sur toute la silhouette de la maison.

Sections

Depuis l’entrée de la bibliothèque, le surplomb se replie, ses ailettes en aluminium tombant en cascade le long de l’extérieur de la maison. Ce toit est volontairement sculptural, volontairement abstrait, sans luminaires. À l’intérieur, la structure spectaculaire est visible aux deuxième et troisième étages et dans la chambre principale, le plafond est inondé de plans blancs. Le surplomb perforé de 16′ offre l’ombre indispensable sur le patio et la chambre principale sans alourdir la ligne de vue. Toutes les portes vitrées extérieures sont escamotables. Cette flexibilité, ainsi que l’ombre fournie et l’orientation solaire de la maison, maximisent le flux d’air et la ventilation croisée, réduisant ainsi considérablement le besoin de contrôle artificiel du climat.

La maison est entourée de trois cours en sous-sol qui s’entrelacent, maximisant la lumière naturelle et l’espace extérieur et ancrant la maison sur son site. La salle de musique, la chambre d’amis et le bureau ont chacun accès à leur propre cour. Malgré l’ouverture de la maison, les cours contribuent à délimiter l’espace et créent délibérément des poches d’intimité. À l’intérieur, une bibliothèque sur deux étages constitue le cœur de la maison, avec d’autres pièces bifurquant à tous les étages. La pièce est recouverte de verre et dotée d’étagères sur mesure en cèdre et en acier, destinées à faire écho aux lattes de l’extérieur. Ces étagères servent également de délimiteurs semi-transparents de l’espace, guidant le regard d’une pièce à l’autre. La bibliothèque est le lieu de la maison.