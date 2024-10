Maison Ombak / Studio de design Arti

© Mario Wibowo

2023



Fabricants : Owens Corning , Plancher Unique Arturo , Batagapit , Daikin , Serrure Dekkson , Dulux , Infiniti , Conseil Jaya , Köhler , Magnus Aluminium , Milan Ecowood , Reywood , Meubles en sciure de bois , Séhati , Simon , Skaïu , Toto , Marbre de Toscane



Architectes principaux :



Raynaldo Théodore, Natasha Astari



Description textuelle fournie par les architectes. Inspiré par une philosophie globale de confort, de sécurité et de paix, notre conception intègre plusieurs terrasses, permettant à la nature de s’épanouir au sein de la maison. l’idée est de récupérer la nature et la terre qui se trouvent habituellement dans l’arrière-cour de la maison typique d’Asie du Sud-Est, où les familles passent généralement leur temps et de le déplacer sur le toit de chaque maison. L’espace ouvert du toit offre aux résidents la possibilité de participer à des activités de plein air tout en admirant la vue.

Section A

L’espace ouvert semi-public situé sur le toit s’appelle The Ombak. « Ombak », qui signifie vagues océaniques en bahasa, inspire ces formes, qui contribuent à atténuer l’effet d’îlot de chaleur tout en générant un microclimat passif confortable en dessous. Cette double stratégie façonnera également une identité pour une vie urbaine durable. qui résulte de la récupération de l’espace de la cour et de son placement sur le toit, constitue un effort visant à renforcer le sentiment de communauté parmi tous les résidents. Chaque toit est conçu en tenant compte de la direction du soleil, créant des courbes en forme de vague qui non seulement fournissent de l’ombre mais symbolisent également la disponibilité d’espace public dans toute la maison.

Plan – Rez-de-chaussée

De plus, l’espace ombragé sur le toit contribue à réduire la chaleur entrant dans la maison, la rendant plus confortable et réduisant le besoin de climatisation et de lumière artificielle, favorisant ainsi un mode de vie durable pour un avenir meilleur.

Axo explosé

Cet avantage de l’espace ouvert fait de ces maisons non seulement un lieu de vie mais aussi un nouveau symbole de vie durable en intégrant des facteurs naturels, sociaux, environnementaux et futurs. Cela fait de la maison une unité avec le concept global de conversation d’Arti pour l’avenir et crée un monde meilleur qu’avant.