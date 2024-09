Maison Oasis Urbaine / Kith Studio

© Pasindu Kithmina

Fabricants : Rocell, VitrA



« URBAN OASIS » illustre une approche innovante de la vie urbaine compacte. Située sur un terrain de 7 perches (177 m²) à Thalawathugoda, au Sri Lanka, cette maison est conçue pour créer une sensation impressionnante d’espace et de verdure dans une zone de terrain limitée. La maison présente un style architectural moderne et contemporain, avec des matériaux, des finitions et des détails soigneusement sélectionnés pour améliorer la qualité de l’espace et créer un environnement de vie harmonieux. L’extérieur présente un mélange sophistiqué de verre, de bois et de brique, intégrant parfaitement la maison dans son contexte urbain tout en préservant un sentiment d’intimité et d’élégance.

La résidence de quatre étages a été soigneusement conçue pour accueillir confortablement une grande famille. S’écartant de la disposition conventionnelle des maisons sri-lankaises, l’espace de vie est surélevé jusqu’au premier étage, offrant une intimité accrue en étant au-dessus du niveau des yeux de la route. Cet espace de vie surélevé est une zone à double hauteur, créant une atmosphère volumineuse et aérée. Le salon est parfaitement relié à un salon de télévision, renforçant encore le sentiment d’ouverture et offrant un espace idéal pour les réunions de famille et les divertissements.

La salle à manger, située au rez-de-chaussée à proximité de la cuisine, est bien reliée au jardin sur deux côtés, offrant une expérience culinaire chaleureuse au milieu de la nature. La maison comprend quatre chambres, dont une suite parentale avec salle de bain attenante et dressing. Le joyau de la maison est son bar sur le toit, offrant une retraite sereine loin de l’agitation urbaine.

L’escalier est la colonne vertébrale de toute la maison, jouant un rôle crucial dans la circulation et la ventilation. Conçu comme un puits de ventilation passive, l’escalier facilite l’effet de ventilation par cheminée, rafraîchissant la maison pendant la journée et la saison chaude. En positionnant les espaces autour du puits d’escalier, la conception minimise l’espace de circulation requis et maximise les avantages de la ventilation naturelle.

Pour intégrer la nature dans le cadre urbain, des jardinières pour plantes et plantes grimpantes ont été installées à chaque niveau. Ces jardinières offrent un impact visuel de verdure dans chaque espace, une caractéristique rare dans ce contexte urbain. De plus, le jardin soigneusement aménagé ajoute une touche de verdure, améliorant l’ambiance générale et offrant une évasion naturelle dans le cadre urbain. « URBAN OASIS » représente un effort ambitieux pour créer une maison moderne compacte mais spacieuse, à la fois fonctionnelle et esthétique. Elle offre une expérience de vie unique et luxueuse, alliant design contemporain et pratiques durables, le tout dans un environnement urbain restreint.