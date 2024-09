Maison numéro 7 / Charang Architecture Studio

© Khatereh Eshghi

Description textuelle fournie par les architectes. La maison numéro 7 est la septième maison d’une série d’exercices visant à créer une nouvelle expérience spatiale. Elle a été construite sur un terrain de 155 mètres carrés dans une nouvelle zone de développement de Yazd. La maison a été conçue pour M. et Mme Hasani et leur futur enfant, dans un quartier où la plupart des terrains étaient soit des terrains non aménagés, soit en construction.

Plan – 1er étage

Les exigences du client, qui comprenaient plusieurs espaces tels qu’un espace de travail, une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants et une chambre pour la famille du conjoint – qui voyageait fréquemment entre Yazd et Téhéran car il n’était pas originaire de Yazd et partageait une partie de la maison avec eux – nous ont incités à concevoir la maison comme un duplex. M. et Mme Hasani souhaitaient de grandes fenêtres donnant sur l’extérieur. Cependant, compte tenu des problèmes d’intimité et de visibilité, qui sont importants dans les villes religieuses comme Yazd, et de l’importance pour les voisins de ne pas avoir de vue directe, la conception a évolué pour inclure une façade solide devant l’extérieur principal. Derrière cette façade, une cour à deux étages a été créée, avec toutes les ouvertures donnant sur cette cour. Cette conception a non seulement assuré l’intimité, mais a également créé une expérience spatiale unique, devenant le point central du projet.

Les mouvements, les escaliers spacieux, le pont au-dessus de la poutre et le jeu de lumière entre les espaces et les cours, qui peuvent sembler inhabituellement placés, invitent à explorer différents espaces et à franchir les limites créées. Cela a donné naissance à une nouvelle expérience spatiale et à une multitude de nouveaux espaces. L’escalier qui part de la façade et traverse les cours, les escaliers de l’étage inférieur et le chemin vers le toit, qui continue le long du pont au-dessus de la ville, créant différentes séquences, nous ont offert une expérience inédite. Ce voyage s’étend à l’infini.

Localisation du site

L’introversion du bâtiment n’est pas le résultat d’une imitation délibérée de l’architecture du passé, mais plutôt le reflet du style de vie, du passé et de l’environnement de l’architecte, du client, des voisins et de la ville, le tout visant à créer un foyer et un sentiment de tranquillité. L’état d’esprit de l’architecte est profondément ancré dans l’écosystème de vie au sein du tissu traditionnel de Yazd. Ses pensées et ses réflexions sont étroitement liées à ce type de maisons, ainsi qu’au respect qu’il porte aux voisins et au quartier.

Diagramme solaire en cube

La maison numéro 7 est le septième des 13 projets conçus par le studio pour répondre à des problématiques spécifiques à chaque projet et aux besoins immédiats du client. Ce projet intègre des éléments d’autres projets, notamment l’utilisation de la couleur. La couleur bleue a été utilisée pour signifier l’isolement intérieur, tandis que le vert a été utilisé pour créer un sentiment de tranquillité. Tout au long du parcours spatial, les couleurs fonctionnent comme des panneaux indicateurs : le vert indique la proximité d’un espace plus calme, tandis que le bleu signifie la présence d’une zone isolée… Dans ce projet, en raison des conditions économiques en Iran, des matériaux simples et peu coûteux, comme le ciment, qui n’a pas été appliqué de manière délicate et soignée, ont été utilisés.