Maison Northroy / Histoire vraie + Lloyd Hartley Architects

Description textuelle fournie par les architectes. Située sur un bloc d’angle proéminent mais convoité de la banlieue intérieure de Melbourne, Fitzroy North, il s’agissait d’une occasion rare d’élever une terrasse victorienne archétypale à quelque chose de statuaire mais précisément spécifique au site. En reconnaissance des bâtiments adjacents à l’arrière et de la structure d’origine conservée à l’avant, le niveau inférieur de la nouvelle extension est construit en briques rouges traditionnelles.

Plans

À la fois élégant et dynamique, ce mur de 3 m de haut aux couleurs riches est rendu encore plus convaincant par la mise en œuvre d’un motif de liaison par empilement et de courbes à la fois verticales et horizontales. Pour donner du relief à cette structure perceptible mais adaptée, la brique fait la transition vers un revêtement métallique profilé de couleur claire au deuxième étage. Le contexte du bâtiment, au coin d’une route principale, est à la fois industriel, en partie robuste et sans aucun doute exposé. L’architecture et sa matérialité, briques et métal, illustrent également ces caractéristiques. Les fenêtres de mise en valeur le long de la façade est profitent du site d’angle, et les espaces de vie bénéficient ensuite de niveaux de lumière naturelle que peu de terrasses peuvent atteindre. Le site d’angle compense également les contraintes de surplomb, de superbes fenêtres s’enroulent autour des façades arrière et est offrant une vue imprenable sur la rue et le parc au sud.

Sections et élévations

L’architecture et le design intérieurs sont typiques du design moderne du milieu du siècle, en contraste stylistique avec l’architecture plus robuste et grandiose du bâtiment. En contradiction avec l’extérieur, l’intérieur dégage une délicatesse qui attire l’habitant et engage subrepticement ses sens. Le bois est fortement présent partout, les tons chauds et séduisants du bois de santal sur le sol et du bois noir dans toute la menuiserie font qu’il est difficile de quitter les lieux.

La maison élève la vie quotidienne à un niveau passionnant, avec des caractéristiques sur mesure partout, telles que des meubles intégrés et des poignées de menuiserie offrant une expérience engageante et enrichissante. Atypique pour une terrasse à une seule façade, une salle à manger en contrebas se trouve à l’extrémité sud du rez-de-chaussée, le banc intégré faisant face à la cour arrière paysagée. Avec un bar délicieusement détaillé et des portes pliantes qui s’ouvrent sur l’extérieur, c’est là que la famille passe la plupart de son temps. Un bureau, un bureau et une terrasse sur le toit au premier étage offrent tous des lieux de solitude lorsque l’on a besoin d’échapper aux espaces plus énergiques en dessous ; l’orientation nord de la terrasse sur le toit et la vue sur le coin de la rue sont le cadre idéal pour un cocktail au crépuscule.