Maison Niji / Patio Livity

+ 18





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

913 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Quadra



Architectes principaux :



Clément Cadmiel, Jeremia Yahya, Franzeska Karin, Xaverius Michael



Description textuelle fournie par les architectes. Dans ce projet, l’inspiration principale est venue de la nécessité de créer une maison qui soit non seulement confortable mais aussi respectueuse de l’environnement. Le concept de base consiste à faire du cœur de la maison le point central d’intégration de divers éléments structurels, systèmes utilitaires, MEP (mécanique, électricité, plomberie), circulation verticale et physique du bâtiment. Ce noyau a été conçu pour s’étendre du premier au troisième étage, servant de hub pour la lumière et l’air naturels, permettant l’effet de cheminée. L’effet de cheminée crée un flux d’air naturel où l’air chaud monte, gardant les niveaux inférieurs plus frais.

Diagramme de volume

La lucarne au centre permet à suffisamment de lumière du soleil d’entrer dans la maison. Cependant, pour atténuer le risque de chaleur excessive, un étang de carpes koï à la base du noyau aide à rafraîchir la zone environnante, maintenant ainsi l’équilibre thermique au sein de la maison. De plus, l’orientation nord-sud de la maison maximise le flux d’air et l’éclairage naturel grâce aux ouvertures à l’avant et à l’arrière, assurant une ventilation transversale.

Plan – Rez-de-chaussée

Ce projet est venu avec ses défis. L’un des premiers obstacles était une réglementation du promoteur interdisant l’utilisation de clôtures autour de la maison, alors que le propriétaire souhaitait garantir l’intimité. La solution consistait à surélever légèrement le jardin de devant et à incorporer des éléments tels que des escaliers, de la pierre naturelle et du béton conçu horizontalement pour bloquer la vue des passants. Cette stratégie préservait la confidentialité sans violer les directives du développeur. Un autre défi était le besoin de nombreuses pièces, ce qui donnait à la maison un aspect volumineux. Pour contrer cela, un vide a été placé au centre de la maison, faisant office de noyau. Ce vide permet à chaque pièce d’avoir accès à la lumière naturelle et à la circulation de l’air, rendant les espaces plus lumineux et plus ouverts.

Plan – 2e étage

Du point de vue de la construction, la maison utilise des matériaux facilement disponibles à Jakarta. Une attention particulière a également été portée aux matériaux qui vieillissent bien et sont faciles à entretenir. La pierre naturelle, la peinture texturée et le plâtre ont été largement utilisés tout au long du projet. La structure principale de la maison est en béton, le matériau le plus courant et le plus facilement applicable en Indonésie. L’acier a été utilisé dans certaines zones, comme l’abri d’auto, mais uniquement dans des sections séparées de la structure principale afin de minimiser le risque de fissuration au fil du temps dû à la chaleur de Jakarta.

La maison a été conçue non seulement comme un lieu de repos physique, mais aussi comme un espace de recharge émotionnelle pour un couple motivé par sa carrière. Ainsi, les considérations de conception se sont concentrées non seulement sur les besoins de masse et spatiaux, mais également sur l’expérience spatiale globale. Un zonage clair a été appliqué : le premier étage est public, principalement utilisé pour les zones de service et les équipements partagés comme une salle de sport, une salle de yoga et un théâtre. Le deuxième étage est semi-privé, avec des espaces de réunion familiale comme le salon, la salle à manger et la cuisine, tandis que le troisième étage est entièrement privé et abrite la chambre principale et les chambres d’enfants.

© KIÉ

© KIÉ

La masse du bâtiment était divisée en deux parties, séparées par le vide central. Cependant, la connectivité entre les deux masses était maintenue grâce à un pont reliant les deux côtés de la maison. Pour améliorer l’expérience spatiale, la piscine, initialement prévue pour le deuxième étage, a été abaissée d’un demi-mètre, la plaçant entre le premier et le deuxième étage. Cette décision crée une expérience visuelle unique et établit une circulation plus dynamique entre les étages. De plus, la piscine aide à distribuer la lumière naturelle et l’air aux deux étages, réduisant ainsi le risque d’espaces sombres et humides. Cet espace piscine ajoute également un espace extérieur pour la détente et les rassemblements, offrant aux propriétaires un endroit confortable pour passer des moments intimes.