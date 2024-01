Maison N°10 / USE Studio

© Mohammad Soroosh Jooshesh

+ 24

Maison: Ce projet vise à explorer la « maison » non seulement en tant que type d’architecture, mais également en tant que partie de notre vie quotidienne et de notre identité, qui va au-delà de tout lieu physique et reflète notre relation avec nous-mêmes, les autres et l’univers environnant. Le concept de « chez-soi » en Iran et dans le monde a subi des changements importants au cours des dernières décennies, mais on peut dire qu’en Iran, le tournant de ces changements s’est produit dans les années 1950. À cette époque, en raison de l’augmentation de la population urbaine d’une part et de l’augmentation des revenus pétroliers et des mauvaises politiques des gouvernements d’autre part, la « maison » s’est transformée en une marchandise rentable pour la production de capital. Cette tendance est devenue plus bureaucratique par le gouvernement dans les années 1970, et la « maison » et le logement sont devenus le domaine d’investissement le plus important en Iran.

Des plans

Cependant, pour nous, en train de concevoir la « Maison numéro 10 Jolfa », il existe une opportunité de rechercher une signification contemporaine plus profonde du « chez-soi ». Par conséquent, ce projet cherche à interagir efficacement avec son contexte et à devenir un lieu sûr et paisible capable de restaurer une partie de la tranquillité perdue de ses résidents. La question est maintenant de savoir si retrouver un sens contemporain du « chez-soi » en réponse aux conditions actuelles peut offrir un espace de vie meilleur et plus résilient aux humains d’aujourd’hui dans cette géographie difficile et face à ces défis ?

Diagramme des lumières

“Maison numéro 10” est situé dans le quartier de Jolfa, à côté de la cathédrale de Vank, un lieu désigné il y a 400 ans par ordre de Shah Abbas Safavi pour déplacer les Arméniens de Zayandehrud à Ispahan. La cathédrale de Vank, l’église Maryam, Beit al-Ham, la place Jolfa et les maisons historiques constituent toujours des preuves tangibles de l’architecture et du mode de vie de ces gens. Aujourd’hui, les Arméniens ne constituent pas la majorité des habitants de ce quartier car une population importante d’entre eux a migré au cours des dernières décennies. D’autre part, en raison de l’emplacement et du potentiel touristique de ce quartier, de nombreux espaces ont été transformés en cafés et restaurants, transformant ce quartier en un lieu où les citoyens et les touristes peuvent passer leur temps libre.

Section BB

Au cours de ce processus, le « foyer » et la résidence permanente qui existaient quotidiennement dans cette zone ont été réduits et des espaces commerciaux et touristiques ont pris le relais. Bien que la création d’espaces publics et d’infrastructures touristiques présente de nombreux aspects positifs pour la ville, cette tendance, si elle se poursuit sans planification et sans prise en compte de tous les aspects de la question, aura des conséquences négatives. L’une de ses conséquences les plus importantes est la perte de la « texture sociale » obtenue en retirant les résidents permanents et leur vie quotidienne de ce contexte. La question est maintenant de savoir comment le « chez-soi » et la question de la résidence, en tant que composantes les plus importantes de la ville, peuvent être efficaces dans les changements physiques, sociaux et culturels du contexte environnant ?