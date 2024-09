Maison Mureli / Atelier Makhno

© Evgenii Avramenko

+ 11





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

561 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2021



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Studio Makhno

© Evgenii Avramenko

Description textuelle fournie par les architectes. Mureli est un archaïsme ukrainien, un mot original dans la langue de nos ancêtres, tombé en désuétude, mais que nous aimerions remettre au goût du jour. Car chaque été, nous tenons dans nos mains des murélis, de petites oranges avec un dégradé de rouge, sucrées ou parfois acides. Mureli signifie abricots. Nous avons donné ce nom au projet d’une maison familiale près de Kiev car la construction a été terminée juste au milieu de l’été, et stylistiquement l’intérieur nous rappelle une chaude matinée de juillet où vos yeux sont encore à moitié fermés, mais vous êtes déjà pieds nus à la recherche du chemin vers la cuisine, où des murélis attendent dans un vase depuis hier.

© Evgenii Avramenko

© Evgenii Avramenko

Le projet de la Maison Mureli, probablement depuis l’époque d’un autre projet du studio – la Maison Shkrub, a utilisé le plus grand nombre de créations de produits d’auteur de l’atelier de Serhii Makhno. De plus, 90 % de tous les meubles et matériaux ici sont ukrainiens. « C’est le style de Makhno », comme disent nos clients, ou comme nous l’expliquons – c’est le style ukrainien contemporain. La carte de visite de cet établissement sera très probablement son hall. Des murs imposants, un panneau de 600 tétrapodes et 5 énormes lampes Khmara, chacune flottant sous le plafond et brillant dans sa direction. Les murs et les escaliers texturés ajoutent de la douceur à l’espace, le rendant réel, naturel et pas perfectionné au-delà de la reconnaissance. Les rampes en bois courbé étaient une tâche difficile pour les artisans. Mais les mains ukrainiennes sont capables de tout, c’est pourquoi les rampes de la Maison Mureli sont fabriquées précisément selon les souhaits des designers, et l’angle d’inclinaison de chaque vague est préservé.

© Evgenii Avramenko

Ce projet a une différence qui est précieuse pour notre expérience. Les murs et les plafonds de la maison Mureli sont arrondis comme les côtés d’un abricot. Cela est devenu un défi pour nos architectes et entrepreneurs généraux. Mais ils ont créé autant de jonctions que nécessaire pour une forme parfaite. Nous avons également trouvé un moyen de faire des joints d’ombre sur le sol et le plafond. Pour le résultat final, nous avions besoin de modèles, selon lesquels les maîtres ont découpé les plaques de plâtre et les ont montées. Et nous avons permis d’intégrer parfaitement tous les meubles de l’armoire dans ces murs arrondis. Les dessins réalisés pendant le travail sur ce projet sont encadrés sur le mur. Derrière les portes coulissantes commence la zone de rencontre pour les invités – une table à manger en bois pour 12 personnes avec des éléphants moelleux et un Khmara tendu sur le tout.

© Yevhenii Avramenko

A droite d’eux se trouve le salon. Et les Khmaras ne sont pas les seuls : ici, les lampes Makivka en cuivre sont mises à l’honneur. Une cheminée est un attribut obligatoire même d’une maison ukrainienne moderne, où des générations de familles aiment se réunir et où les voisins sont les bienvenus. La cuisine est derrière des portes coulissantes transparentes et assez hermétiques. Tel était le souhait du propriétaire, qui aime faire preuve de créativité dans la cuisine et fantasmer sur les plats mais ne veut pas que tous ces arômes se mélangent et se promènent dans la maison. Quatre cubes monumentaux en grès cérame sont un excellent moyen de recréer la texture de la pierre sans la pierre naturelle elle-même, qui serait moins fonctionnelle. Et sous le plafond – les lampes Volcanos, de l’auteur Makhno.

© Evgenii Avramenko

Sur la cheminée, qui se trouve sur la terrasse intérieure de la maison, est accroché un décor provenant de l’atelier de céramique de notre studio. Très bientôt, cette figurine apparaîtra dans la nouvelle collection de la marque Makhno Product. De « sa » chambre, dressing et salle de bain, vous pouvez facilement déduire quelle est sa couleur préférée. En travaillant sur ces zones du projet, nos artistes se sont noyés dans la glaçure rose. Après tout, il y a des carreaux originaux, de la lumière dans chaque zone et même un lavabo — tout cela de notre conception et de notre production. Au-dessus du lit, la lampe Kvitka fleurit. Nous pensons que ce modèle apporte bonheur et harmonie aux propriétaires de l’espace. Le verre ondulé de la cabine de douche a été choisi jusqu’à ce que le dégradé soit parfait. Chaque détail est important.

© Yevhenii Avramenko

Avant l’édition finale, chaque article est réalisé dans une version d’essai, qui doit être approuvée par le concepteur de l’espace. Ainsi, la mise en œuvre correspondait exactement aux visualisations que le client aimait. Carrelage en céramique d’auteur Flapjack, lampes Vulyk, Makivka Ice et un lavabo sur mesure – tout cela de @makhno_product. Toutes les salles de bains de ce projet sont équipées de lavabos Makhno. Il s’agit d’une nouvelle branche de notre développement de conception de produits. Nous créons actuellement des versions personnalisées pour les projets de nos clients, mais nous lancerons bientôt une collection pour les ventes individuelles. Nous aimons la maison Mureli parce qu’elle abrite un grand nombre de nos articles d’auteur. Ici, les propriétaires aiment le style ukrainien contemporain, l’authenticité et apprécient l’art.