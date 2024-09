Maison Montisión / Jordi Herrero Arquitecto

© José Hevia

Description textuelle fournie par les architectes. Casa Montisión est une intervention architecturale qui transforme une ancienne boutique de Palma de Majorque en une maison contemporaine tout en préservant l’histoire et le caractère du bâtiment d’origine. Située au cœur de la vieille ville, juste en face de l’église de Montisión, la maison présente un plan en L avec accès à deux rues étroites et un petit patio intérieur, qui influence la lumière naturelle et la ventilation de l’espace.

Le projet est né de la nécessité d’adapter l’espace initialement haut de plafond en une maison habitable à deux étages. La hauteur a permis la création d’une mezzanine, mais pour assurer une habitabilité adéquate, le projet a été coordonné avec la réhabilitation de la partie supérieure du bâtiment, gagnant de l’espace supplémentaire vers le bas sans compromettre les fondations.

L’agencement de la maison s’articule autour d’un escalier central qui relie la mezzanine au rez-de-chaussée. La mezzanine abrite deux chambres avec salles de bains, en retrait des façades pour permettre à la lumière naturelle de se diffuser à la fois aux étages supérieurs et inférieurs. Le rez-de-chaussée, avec un sol continu en micro-ciment de couleur claire qui maximise la luminosité intérieure, accueille les espaces de jour : salon, cuisine, salle à manger, salle de bains pour invités et buanderie.

L’un des éléments les plus marquants du bâtiment d’origine est son histoire, comme sa structure unique en double arche, qui a été préservée et mise en valeur lors de la rénovation. L’approche du projet consistait à conserver ces éléments d’origine, ainsi que les poutres et autres éléments historiques, afin de préserver le caractère du bâtiment. Cependant, certains murs ont dû être doublés pour stabiliser le grès en ruine, tout en préservant autant que possible le matériau d’origine.

Le contraste a été un concept clé dans la conception intérieure. L’aspect brut de l’espace d’origine a été adouci par l’introduction d’éléments en bois de chêne, créant un dialogue entre le nouveau et l’ancien. Cette intervention, réversible et clairement reconnaissable, ajoute de la chaleur sans nuire à l’essence du bâtiment. L’atmosphère a été renforcée par des rideaux, des textiles, des plantes et un éclairage indirect, créant un paysage intérieur défini par le contraste plutôt que par une uniformité neutre.

La conception de la Casa Montisión repose sur une approche conceptuelle qui allie préservation historique et interventions contemporaines contrastées. Dans ce cas, le bois a été choisi comme matériau principal pour les nouveaux ajouts, créant un contraste harmonieux avec le caractère essentiel, lourd et quelque peu brut du bâtiment d’origine. Cette approche vise à capturer et à amplifier les énergies préexistantes dans l’espace, plutôt qu’à imposer de nouvelles formes, ce qui donne lieu à un environnement unique et plein de caractère.