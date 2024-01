Maison Mockingbird / La mine du ranch

© Dan Ryan Studio

Description textuelle fournie par les architectes. Dans l’étreinte ensoleillée de Paradise Valley, en Arizona, se trouve « Mockingbird », une maison de style cour en bandoulière conçue par le cabinet d’architecture The Ranch Mine. Le design élève l’esprit de son environnement tout en éliminant les barrières entre la vie intérieure et extérieure, créant ainsi une maison où la beauté aride du désert rencontre la sophistication de la vie moderne. En approchant de la maison, la première chose qui attire le regard est le jeu saisissant des ailettes métalliques qui ornent l’extérieur.

Inspirées par les plantes ocotillo grêles et résilientes dispersées dans le paysage désertique, ces ailerons créent une texture visuelle dynamique tout en offrant des objectifs fonctionnels : protégeant les espaces intérieurs du soleil intense de l’Arizona et offrant une intimité aux voitures qui passent dans la rue. Les solides masses de travertin de la résidence rendent hommage aux montagnes escarpées qui entourent la propriété, ancrant la demeure à son contexte naturel. Les tons terreux et les surfaces texturées du travertin contribuent non seulement à l’attrait esthétique de la maison, mais servent également d’élément de base.

Se distinguant de nombreuses grandes résidences, « Mockingbird » a une hauteur modeste, atteignant une élévation maximale de seulement 15 pieds. Ce choix de conception intentionnel privilégie un profil bas pour préserver la vue sur les montagnes environnantes. La disposition architecturale prend la forme d’un « C », autour d’une cour centrale, le cœur de la maison étant la grande pièce dotée de trois portes multi-coulissantes escamotables qui se connectent à la fois à la cour centrale et à la cour arrière.

Cela garantit une transition fluide entre les espaces de vie intérieurs et extérieurs, permettant aux résidents de trouver du soleil ou de l’ombre, des espaces sociaux ou de la solitude à tout moment de la journée. La cour est conçue comme une retraite globale. Un vaste patio couvert soutenu par de fines ailettes métalliques et ancré par une cheminée en acier comprend une cuisine complète avec un îlot en béton coulé, ainsi que des espaces repas et salon. Adjacent à cette zone se trouve un foyer circulaire encastré qui offre un espace de rassemblement intime sous la toile céleste. La piscine pour la nage en longueur s’étend de cette zone à la suite principale et contient une étagère Baja et un bain à remous pour la détente.

Les intérieurs sont organiques et neutres, laissant briller l’environnement naturel. Une cheminée massive revêtue d’acier ancre la grande pièce, tandis que des armoires et des menuiseries en béton et en bois apparentes traversent le reste de la maison. La salle de bain principale est accentuée par des lucarnes et de hautes fenêtres, inondant l’espace de lumière naturelle qui change la couleur du carrelage blanc Fireclay tout au long de la journée.