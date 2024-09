Maison Minty / Fluid Motion Architects

© Juliet Murphy Photographie

+ 10

© Juliet Murphy Photographie

Description textuelle fournie par les architectes. Minty House, nichée au milieu des terrasses victoriennes classiques de West Hampstead, a été transformée pour répondre au désir du client d’une maison plus spacieuse, cohérente et distinctive. Le projet impliquait une rénovation complète de la maison, y compris une extension de la cuisine qui comble le retour latéral et améliore la connexion avec le jardin. L’objectif était de fournir l’espace supplémentaire et la cohérence de conception recherchés par le client, tout en introduisant un sentiment de fluidité et d’individualité dans la propriété.

© Juliet Murphy Photographie

Une baie vitrée incurvée saisissante – L’une des caractéristiques clés de l’extension est l’élégante baie vitrée incurvée, qui non seulement maximise l’afflux de lumière naturelle, mais ajoute également une touche architecturale distinctive à la maison. Cet élément sur mesure crée un point focal dynamique dans la cuisine, se courbant doucement vers l’extérieur pour capturer la vue sur le jardin tout en créant une sensation d’ouverture et de fluidité. Le design en verre incurvé s’aligne sur le souhait du client d’une touche d’originalité, distinguant Minty House de ses propriétés voisines et améliorant l’esthétique globale avec une touche de modernité.

© Juliet Murphy Photographie

Connexion intérieure-extérieure harmonieuse grâce aux portes coulissantes – Pour mieux intégrer l’intérieur au jardin, un système de portes coulissantes élégantes a été installé. Cette fonctionnalité crée une transition harmonieuse entre la cuisine et l’espace extérieur, brouillant les frontières entre l’intérieur et l’extérieur. Les portes coulissantes sont conçues avec des cadres minimalistes pour maximiser la surface vitrée, garantissant que la lumière inonde les espaces cuisine et salle à manger tout en offrant une vue dégagée sur le jardin. Cette connexion prolonge non seulement l’espace de vie, mais invite également la nature au cœur de la maison, enrichissant l’expérience de vie quotidienne.

© Juliet Murphy Photographie

© Juliet Murphy Photographie

Puits de lumière distinctifs – Les puits de lumière carrés et circulaires placés stratégiquement dans toute l’extension ajoutent au caractère distinctif de Minty House. Ces puits de lumière ne sont pas seulement des sources de lumière naturelle ; ce sont des éléments sculpturaux qui contribuent à l’ambiance unique de la maison. Les puits de lumière carrés s’harmonisent avec l’esthétique linéaire et moderne des nouveaux espaces, projetant des motifs lumineux spectaculaires à travers l’intérieur. En revanche, les puits de lumière circulaires offrent une touche plus douce et plus organique, créant des flaques de lumière qui ajoutent de la chaleur et une sensation de tranquillité aux pièces en dessous.

© Juliet Murphy Photographie

Cohérence et fluidité du design – Tout au long du projet, l’accent a été mis sur la création d’un design cohérent qui s’étend sans effort de l’avant à l’arrière de la maison. En ouvrant les lignes de vue et en plaçant stratégiquement les éléments de vitrage, le design crée un sentiment de continuité qui améliore l’expérience spatiale. La combinaison de la baie vitrée incurvée, des portes coulissantes et des puits de lumière distinctifs répond non seulement aux besoins fonctionnels, mais injecte également de la personnalité et de la modernité dans le tissu victorien de Minty House. Un havre distinctif et lumineux – Minty House se présente désormais comme un mélange unique d’héritage victorien et de style contemporain, offrant un environnement de vie plus lumineux, plus connecté et plus élégant. L’intégration de verre incurvé, de grandes portes coulissantes et de puits de lumière au design créatif témoignent de la puissance d’un design réfléchi pour transformer les espaces, transformant une maison autrefois ordinaire en un havre distinctif et lumineux.