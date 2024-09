Maison Minas / Sabella Arquitetura

© Manuel Sá

2018



Frédéric Sabella



Description textuelle fournie par les architectes. Lorsque l’architecte Frederico Sabella a quitté son bureau de São Paulo pour sa première visite à la ferme d’Itanhandu, dans le sud du Minas Gerais, il a été frappé par la beauté du champ de maïs visible depuis le sommet de la colline choisie pour la construction de la maison. Bien qu’il y ait suffisamment d’espace, l’endroit idéal n’était pas au sommet. Pour garantir un espace plus abrité et plus accueillant, Sabella a suggéré au jeune agriculteur de placer la maison trois ou quatre mètres plus bas.

Le projet a pris la forme d’une aile delta orientée vers le paysage. « Cette légère inflexion oriente la maison vers la vue tout en offrant une certaine intimité à la suite parentale, située à une extrémité du « bras intime » », explique-t-il. À l’arrière de l’aile delta, il a conçu un mur de pierre qui s’intègre à la façade, la prolongeant des deux côtés. Bien que le mur soit à l’origine aveugle, l’ajout de hautes fenêtres à guillotine dans la cuisine et d’une entrée en retrait – un élément de conception destiné à créer une sensation d’accueil – adoucit la rigidité de la façade.

Plan du rez-de-chaussée

« Après avoir parcouru le chemin bordé d’oliviers, on découvre une cour et deux murs : un petit pour le garage et un énorme qui bloque la vue sur ce qui se passe de l’autre côté », commente Sabella. Cet extérieur discret prépare le visiteur à la révélation dramatique qui se produit dès que la porte s’ouvre et que le paysage montagneux se dévoile. Seul le verre – du sol au plafond et sur toute la longueur – sépare l’intérieur de l’extérieur.

Comme la propriété abritait déjà une grande résidence où vit le père de la jeune femme, elle a opté pour un plan plus compact, avec 280 m² et un jardin intérieur. « C’est une taille confortable compte tenu de l’échelle humaine », explique l’architecte, qui a également veillé à ce que la hauteur du bâtiment soit tout aussi agréable à vivre, avec une hauteur intérieure de 2,80 mètres.

Extérieurement, l’apparence de la maison reste presque la même, grâce au toit plat composé d’éléments stratégiques : des panneaux de ciment qui font office de plafond mais soutiennent principalement la membrane EVA, un revêtement naturellement imperméable.

Sabella a également utilisé la membrane elle-même pour former une gouttière centrale à travers laquelle s’écoule l’eau de pluie. Cette solution de toiture, associée à la structure modulaire, a permis de réduire le temps de construction. Il n’a fallu que 15 jours pour installer les colonnes en bois lamellé-collé qui définissent le rythme de la façade vitrée et soutiennent les poutres du toit. Installées tous les 2 mètres, les colonnes sont presque invisibles de l’extérieur, car les cadres des fenêtres s’alignent avec elles lorsqu’elles sont fermées.

Implantation – Terreo

Pour les finitions, un certain nombre de matériaux de qualité ont été choisis, évitant l’extravagance. Ainsi, les carreaux de ciment en porcelaine de la véranda s’étendent dans les espaces sociaux et de service, tandis que les carreaux hydrauliques ont été réservés aux murs de la salle de bains et le bois aux sols et aux volets des chambres. Ce qui rend la maison encore plus charmante est le lac artificiel d’où elle semble émerger, une idée du résident. Construit comme une piscine, le réservoir est équipé de plantes, de pierres et de koïs – avec de l’eau toujours fraîche, c’est un endroit préféré des chiens [names of the dogs] lors des journées chaudes.