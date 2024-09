Maison Madhura / Conception Kacheri

© Arjun Krishna

+ 21

© Arjun Krishna

Description textuelle fournie par les architectes. Madhura est une maison conçue en réponse au souhait du client d’une maison rappelant leur maison ancestrale à Kampli, Karnataka – une ville pittoresque près de Hampi avec de vieilles habitations construites en terre et en pierre. Le défi était de recréer une expérience similaire mais qui se situe dans le contexte urbain dense de Bengaluru qu’ils considèrent désormais comme leur maison. Le brief était de créer deux maisons de 3 chambres, une pour chaque frère et sœur avec des espaces communs partagés. Les maisons sont conçues pour être un lien avec leurs racines et soutenir leur mode de vie traditionnel. Sur la base de nos interactions initiales avec la famille, nous avons compris qu’ils voulaient plusieurs espaces formels et informels dans les maisons où ils pourraient socialiser et organiser des rassemblements, comme des concerts de chambre et des réunions religieuses. Après avoir construit sur un site de 3000 pieds carrés, nous avons décidé d’empiler les maisons l’une au-dessus de l’autre afin que l’empreinte construite soit judicieusement gérée et que les deux maisons puissent être indépendantes et privées. La planification de ces deux maisons orientées à l’est suit strictement les principes de Vastu.

© Arjun Krishna

Plan – Rez-de-chaussée

© Arjun Krishna

L’idée était de connecter et d’envelopper les espaces construits avec le paysage tout autour. Les salons des deux maisons s’ouvrent sur le paysage – un jardin au rez-de-chaussée et une cour couverte au premier étage. Ceux-ci sont devenus des espaces de débordement lorsqu’ils accueillent des rassemblements/événements. En entrant par le portail, vous êtes accueilli dans une cour avant et un espace de stationnement bordés de pierres de Sira aux motifs de gravats aléatoires qui donnent le ton de l’expérience à venir. La maison du rez-de-chaussée s’ouvre sur ce jardin le long du côté est avec le « Tulasi brindavan » (plante de basilic sacré) comme point focal. Tous les espaces communs de la maison, comme le hall d’entrée, le salon, la salle à manger, la puja et la cuisine, sont alignés parallèlement à cette étendue linéaire du jardin, les reliant ainsi tous à tout moment au paysage luxuriant tout en apportant l’agréable lumière orientale. Les chambres s’ouvrent sur les terrasses et les jardins sur les côtés.

© Arjun Krishna

© Arjun Krishna

Tout comme le jardin du rez-de-chaussée, la maison du premier étage est conçue autour d’une cour paysagée couverte. La cour est un espace informel avec des sièges en gradins. Un intéressant jeu de lumière et d’ombres au fil de la journée créé par le mur jali en terre cuite et le toit en pente en tuiles d’argile avec des inserts en verre rend cet espace très dynamique. Le troisième niveau est conçu comme une combinaison intéressante d’espaces ouverts et semi-ouverts créés par l’ajout d’un toit en pente avec des tuiles d’argile. Ce niveau de terrasse est un espace commun pour les maisons avec un accès séparé direct. La terrasse est bordée de plantes le long de la périphérie et abrite également un garde-manger avec un espace pour s’asseoir. En plus de la terrasse, il y a un home cinéma et une salle de sport au même étage. C’est un centre d’activités communes à différents moments de la journée comme le jardinage, le yoga et les films en plein air, ainsi que des espaces de détente et de fête.

© Arjun Krishna

Section BB

La terre et la pierre sont les deux principaux matériaux explorés et utilisés dans diverses techniques. Cela a permis de recréer le caractère terrestre inhérent aux maisons ancestrales tout en rendant la structure respectueuse de l’environnement. Nous avons utilisé diverses techniques et matériaux de construction alternatifs pour réduire l’empreinte carbone. Elle est construite à l’aide de blocs de terre non brûlés (blocs de terre stabilisée comprimée – CSEB) et de blocs de terre cuite creux qui sont principalement laissés exposés. Cette structure présente des variations de toiture intéressantes à l’intérieur comme le long de l’élévation extérieure. Nous tenions à réduire l’utilisation du béton dans les toits et avons donc incorporé la technique de la dalle de remplissage avec des blocs de terre cuite creux. Ces blocs creux agissent comme d’excellents isolants thermiques réduisant la chaleur transférée par les toits. L’arche de Jack et le toit voûté en briques contribuent également à cet objectif. Les maisons sont un mélange de différentes pierres indiennes – du granit sira comme murs et sols en moellons bruts aléatoires et également dans un motif à chevrons soigneusement revêtu, du Jaisalmer jaune, de la pierre kota dans des finitions brutes et polies et du granit noir avec finition cuir.

© Arjun Krishna

Plan – 1er étage

© Arjun Krishna

Le mur d’oxyde jaune constitue un mur d’accent vibrant qui apporte un charme traditionnel et est conçu comme une continuation du sol jaune de Jaisalmer. Ce mur présente des empreintes de feuilles des plantes environnantes et est mis en valeur avec des couleurs terreuses minimales. Cette œuvre d’art sur le mur d’oxyde est réalisée comme une extension du paysage extérieur. Les maisons sont parsemées de pièces anciennes et d’œuvres d’art collectées au fil du temps. Le jeu des matériaux et des formes se reflète dans l’élévation de cette structure qui est conçue comme deux maisons mais perçue comme une seule. Les lignes droites de la forme sont contrastées par les courbes douces et rythmées des arches en forme de cric tandis que les toits en pente raide rendent les espaces extérieurs et l’élévation très dynamiques.