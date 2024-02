Maison Loma Sagrada / Salagnac Arquitectos

© Andres Garcia LAchner

Description textuelle fournie par les architectes. Maison Loma Sagrada transformée d’une terre ravagée par le bétail à un projet de construction régénératrice. Cette initiative a amélioré le terrain de manière unique, contrastant avec les chantiers de construction typiques qui nuisent souvent à l’environnement. La construction a préservé l’intégrité du sol en utilisant un minimum de mouvements de terre et de travaux sur pieux, permettant une régénération naturelle rapide autour des bâtiments. Le projet comprend plusieurs structures respectueuses de l’environnement, le bâtiment principal étant perché sur le flanc sud de la colline, à l’abri des vents violents de l’été. Un microclimat du côté protégé, riche en végétation, modère naturellement la température interne du bâtiment.

Plan du site

La conception utilise la pente de 35 degrés, formant une structure triangulaire qui minimise l’impact sur les fondations et améliore l’efficacité grâce à sa construction 100 % en bois. Au sommet de la colline, l’espace public offre des vues panoramiques et abrite des équipements comme une piscine, une salle de yoga et une kitchenette, le tout suivant la conception modulaire en bois du bâtiment principal. Le paysage se confond avec des zones de permaculture et des plantes qui attirent la faune, illustrant un mélange harmonieux avec la nature.

Section

Le projet utilise principalement du bois cultivé en plantation (plus de 95 %), réduisant ainsi les émissions de CO2 et soutenant les objectifs environnementaux du Costa Rica. Cette approche constructive est à la fois écologique et bénéfique pour la santé humaine, évitant les rayonnements électromagnétiques et créant une atmosphère réconfortante. La pierre naturelle est utilisée dans les zones sujettes à l’humidité, avec une dépendance minimale aux matériaux industriels.

Plan d’étage

Les innovations comprennent la ventilation naturelle, la protection solaire, le câblage avancé pour le blindage électromagnétique, l’éclairage sans scintillement, la réutilisation de l’eau, les systèmes d’énergie solaire et la purification de l’eau sûre pour l’usage humain et une piscine sans produits chimiques.

Loma Sagrada témoigne du développement durable, harmonisant la conservation de l’environnement et le bien-être humain. Il illustre comment la construction peut s’intégrer positivement et améliorer l’environnement naturel.

