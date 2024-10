Maison Les Frères Tino / Architecture Quinzée

© Maxime Messier

Description textuelle fournie par les architectes. Les Frères Tino ont été conçus pour profiter au maximum des plaisirs et des activités qu’offrent la nature et les montagnes proches. Le bâtiment est composé de trois volumes : les deux chalets et un volume de service central qui les relie. Un long auvent offre un chemin résistant aux intempéries vers les entrées. Les bardeaux de cèdre à l’extérieur et le parement de planches de pin à l’intérieur s’harmonisent avec le contexte boisé du site. Complètement indépendants, les deux gîtes sont conçus pour être loués séparément par des familles différentes, ou ensemble par un grand groupe d’amis – jusqu’à 16 visiteurs. Bien qu’elles soient orientées dans des directions différentes, les deux unités offrent la même expérience inoubliable grâce à leur aménagement intérieur similaire.

Au premier étage se trouvent les entrées de style vestiaire pour ranger les équipements sportifs et les zones de couchage. Celles-ci disposent de chambres minimalistes pour accueillir confortablement plusieurs personnes. A l’étage, les espaces de vie sont ouverts et lumineux. Le plafond cathédrale offre une belle perspective et la série de fenêtres encadre la vue sur le mont Orford. Les deux chalets ont accès à une terrasse extérieure commune avec spa, sur le toit du volume central.

L’ambiance intérieure a été imaginée par le cabinet de design d’intérieur ParLauzé. Dans son approche, il était important de considérer la similitude des unités mais de leur donner une identité distincte. Cela a conduit à l’idée d’un grand volume coloré qui entoure la cuisine et le salon. Vert forêt d’un côté, terre cuite de l’autre. Deux teintes inspirées de la forêt, mises en valeur par la fenestration abondante. Détachée de toutes parts, elle est l’élément central du décor. Il intègre les armoires de cuisine, les meubles encastrés du salon, l’escalier et la petite salle d’eau.

Recouverts de planches de pin, les murs et les plafonds se font plus discrets pour faire ressortir ce grand volume du reste du décor et apporter une touche chaleureuse qui contraste avec le sol en béton. Cette touche de bois se retrouve également au premier étage dans les chambres, les couloirs et les grands vestiaires. L’objectif général était de créer un environnement intérieur minimaliste mais distinctif qui restera gravé dans la mémoire de ses visiteurs. Les frères Tino accueillent les amateurs de sports de montagne ou toute personne souhaitant profiter de la nature lors d’un séjour au chalet. « Tino est un clin d’œil au camp de pêche du même nom qu’adorait notre père, mais aussi aux diverses passions et petits plaisirs qui l’animaient au fil des années, comme les longues journées dans la nature, les après-midi à couper du bois », explique Gabriel Clavet. , le frère du duo familial à l’origine du projet.