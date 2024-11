Maison Lechuza / ARKITITO Arquitetura

© Ricardo Faiani

© Ricardo Faiani

Description textuelle fournie par les architectes. Afin de se rapprocher de leurs petites-filles, la conception de cette maison dans la capitale de São Paulo naît de la décision du couple de changer d’adresse, après avoir résidé auparavant dans la campagne de l’État. L’épouse, architecte paysagiste, et le mari, ingénieur ayant des liens avec le Mexique, où il a passé une partie de son enfance, avaient pour objectif de recréer la sérénité de leur ancienne maison, en incorporant des éléments de l’architecture mexicaine traditionnelle dans la nouvelle résidence afin de évoquent des souvenirs nostalgiques. La réalisation de ce projet confiée à l’équipe ARKITITO.

© Ricardo Faiani

Située à Vila Madalena – un quartier d’intense activité sociale et culturelle – la parcelle présentait des défis notables : en pente, en angle et identifiée par une géométrie triangulaire. Face à ces caractéristiques, une approche prudente a été adoptée, visant à explorer au maximum les particularités du terrain.

© Ricardo Faiani

La proposition consiste à créer un nouveau rez-de-chaussée, en l’élevant au point le plus élevé du terrain. Cette solution permet une intégration harmonieuse au jardin et la création d’un belvédère pour apprécier le paysage du quartier. De plus, il permet d’inclure un garage au niveau de la rue et une entrée discrète, offrant une plus grande intimité à la résidence.

Plan – 1er étage

L’accès des piétons au rez-de-chaussée se fait par un petit escalier placé sur le côté de la parcelle, menant au jardin principal.

© Ricardo Faiani

La maison s’articule entre deux cours reliées par une galerie de circulation, qui sert également d’espace bureau au propriétaire, bénéficiant d’une lumière et d’une ventilation permanentes tout au long de la journée.

© Ricardo Faiani

© Ricardo Faiani

Au rez-de-chaussée, avec une hauteur sous plafond de 3,60 mètres, les environnements sociaux s’intègrent parfaitement au jardin grâce à de grands cadres vitrés entièrement ouverts, créant la sensation d’un environnement social unifié. Le jardin, conçu par le propriétaire, joue un rôle social fondamental et évolue avec l’usage, avec des allées sinueuses et une place privée délimitée par un trottoir en pierre portugaise noire. Cette place s’étend dans le prolongement du salon, tandis qu’un jardin d’herbes et d’épices est stratégiquement situé devant la cuisine, pour plus de praticité au quotidien et pour insuffler à l’espace des arômes frais. Le pignon de la façade s’étend en hauteur pour servir de garde-corps, offrant ainsi une plus grande intimité à la famille.

© Ricardo Faiani

À l’intérieur, dans le but d’offrir aux résidents une vue panoramique qui s’étend du jardin à la cime des arbres et à l’horizon, l’établi de la cuisine est positionné au centre de l’espace. Cela permet de passer des moments agréables lors de la préparation des repas. Les armoires sont conçues avec une hauteur inférieure à celle du plafond, créant une sensation d’espace, tandis que la conception modulaire suit le motif du comptoir principal et de la bibliothèque opposée.

© Ricardo Faiani

Dans la palette de couleurs, la présence de tons verdâtres et terreux, retrouvés dans la menuiserie et les cadres, fait allusion aux nuances trouvées à l’extérieur.

© Ricardo Faiani

Plan – 2e étage

© Ricardo Faiani

Le salon apparaît comme un espace intégré mais protégé, avec des murs qui interrompent la ligne des cadres, créant un environnement plus réservé, idéal pour les séances de cinéma. Cette solution ouvre également un espace pour une galerie spécialement organisée pour exposer la collection personnelle des résidents, éclairée par la lucarne qui délimite le périmètre de l’escalier.

© Ricardo Faiani

A l’arrière, se trouvent la buanderie, de nombreux rangements et une chambre d’amis qui s’ouvre sur le jardin arrière. Dans cet espace, un potager sur trois niveaux conçu pour cultiver des légumes verts et des légumes, faisant écho aux habitudes de vie campagnardes apportées par les clients.

L’étage supérieur est entièrement dédié à la suite parentale, composée d’une chambre, d’un placard et d’une salle de bain spacieuse. Le cadre presque sur toute la hauteur, positionné sur la façade principale, amène le paysage à l’intérieur, tandis que la porte latérale mène au jardin privé, orné de pièces vintage sélectionnées par le propriétaire. La pergola de structure mixte – pièces de métal et bois brut – offre un agréable espace ombragé.

Dans la salle de bain, le sol recouvert de carreaux de céramique aux graphismes floraux et la baignoire stratégiquement positionnée devant le cadre de verre, protégée par un arbre extérieur, comme une authentique oasis urbaine.

La volumétrie de la maison se présente comme une structure solide, interrompue par le dynamisme des ouvertures qui fendent stratégiquement les façades et entourée par la paire de cours. La couleur extérieure, dans un ton sable, et les cadres rouge cuivré font référence aux souvenirs d’enfance du résident, ainsi qu’à certains choix pour le jardin. Le nom de la maison, Lechuza – attribué par les habitants – signifie « hibou » en espagnol et, outre les significations de sagesse et de protection, évoque également la position observatrice de la résidence, située sur un point culminant surplombant la ville.