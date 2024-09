Maison Le Petit Merlot / NatureHumaine

© Raphaël Thibodeau

+ 27





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

1640 pi²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : AGIT, Alumilex, Atelier Gris, Benjamin Moore, Brique Belden, Césarstone, Lambert et fils, Ramacieri Soligo, Parquet Unik





© Raphaël Thibodeau

Description textuelle fournie par les architectes. Situé au coeur du quartier du Plateau Mont-Royal, le projet consiste en la rénovation et l’agrandissement d’un duplex datant des années 20. Notre projet surnommé »le Petit Merlot » doit, entre autres, son nom au quartier qui l’héberge, Le Petit Laurier. Avec sa rue commerçante animée, ce quartier représente le mode de vie typiquement montréalais où les relations entre voisins se construisent autour d’un bon repas. Petit Merlot doit son nom à cet esprit de convivialité mais aussi à son revêtement en brique d’argile rouge qui caractérise l’environnement bâti environnant.

© Raphaël Thibodeau

Plan du rez-de-chaussée

© Raphaël Thibodeau

© Raphaël Thibodeau

Construit sur un terrain de 1640 pi2 qui ne bénéficie pas d’une allée de service, le duplex est construit conjointement avec ses 2 voisins immédiats. Il suit l’alignement des façades voisines au pied du trottoir. Le projet est composé de 2 unités résidentielles superposées l’une sur l’autre avec accès à la cour arrière par une porte cochère. Limité par une hauteur maximale permise de 2 étages, le projet dispose d’une mezzanine permettant d’agrandir l’espace de l’unité supérieure.

© Raphaël Thibodeau

Section

© Raphaël Thibodeau

Dans un souci d’intégration patrimoniale, un retour aux caractéristiques architecturales d’origine a été mis de l’avant pour la façade avant comme la brique d’argile rouge en format modulaire métrique en façade, les linteaux de pruche peints en rouge au-dessus des fenêtres et les allèges en pierre de St-Marc sous celles-ci. D’autres attributs d’un autre temps complètent cette « façade plateau » typique, dont des portes-fenêtres à carreaux multiples ainsi qu’un pied droit en bois mouluré entre les portes d’entrée. La corniche en bois mouluré d’origine a été minutieusement restaurée et repeinte en rouge merlot. L’unité d’habitation inférieure de 1420 pi2 est conçue à l’unisson du jardin arrière. Complètement transparente, la façade arrière est généreusement vitrée pour créer une continuité visuelle entre les espaces de vie et le paysage extérieur intimiste. Au rez-de-chaussée, on retrouve le salon, la salle à manger, la cuisine et la chambre principale. Au sous-sol, une cour anglaise avec terrasses plantées est sculptée dans le sol pour amplifier l’entrée de lumière naturelle dans le bureau et la chambre en contrebas.

© Raphaël Thibodeau

© Raphaël Thibodeau

L’unité de vie supérieure de 1634 pi2 est conçue pour profiter pleinement de la lumière naturelle provenant du sud. La cuisine et la salle à manger sont situées au niveau mezzanine offrant un accès direct à une terrasse en bois ponctuée de généreux bacs à plantes en acier corten. Le 2e étage comprend un salon, 2 chambres et un bureau largement vitré qui donne sur le jardin. Un escalier central en bois habillé d’acier perforé peint en blanc amplifie et dynamise la qualité spatiale du logement. Contrairement au caractère patrimonial de la façade avant marqué par une fenestration limitée, la façade arrière de Petit Merlot est travaillée en transparence sur 4 niveaux. Entre deux murs de briques, de larges pans de verre sont insérés, dans un agencement monochrome. Le traitement plus abstrait et contemporain de cette façade orientée au nord offre aux espaces de vie une luminosité douce et enveloppante. Pour améliorer la qualité spatiale du logement inférieur et éliminer l’effet d’encastrement dans le sol, un décrochement permet un vitrage du sol au plafond dans la chambre et le bureau. Le résultat est une façade aux couleurs vibrantes et articulée par le jeu décalé des généreuses surfaces vitrées.

© Raphaël Thibodeau

Le choix des finitions intérieures se veut cohérent avec celui des choix extérieurs. L’homogénéité visuelle du projet est assurée par des teintes de rouge, à travers les différents éléments architecturaux. La thématique de cette couleur est présente dans le choix de la brique, des meneaux de fenêtres, des solins de parapet, de la peinture des linteaux de pruche et du revêtement mural en acier peint. Dans le même esprit, à l’intérieur on retrouve des portions de murs et de mobilier peints en rouge comme la bibliothèque dans le logement supérieur et les luminaires dans le logement inférieur. Enfin, Le Petit Merlot se veut un projet à l’échelle de son quartier qui s’inspire de l’esprit du Petit Laurier et des caractéristiques architecturales de ses plex contigus. Il propose une interface intégrée à son cadre urbain patrimonial, tout en offrant un espace de vie actualisé, reflétant les habitudes de vie contemporaines.