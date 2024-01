Maison LC / Caracho Arquitetos

© Daniel Santo

+ 25





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

400 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2021



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Parquet industriel , Déca , Docol , Electromec , Lumini , Portobello , Tramontine , cuisines



Architectes principaux :



Marcos Caracho, Daniela Bornia, Rodrigo Berbel, Alan Costa, Rafael Montanher, Leonardo Rodrigues, Eduardo Ferreira, Fernanda de Moraes



© Daniel Santo

Description textuelle fournie par les architectes. La maison est située à Lençóis Paulista – SP, sur un terrain d’angle avec une légère pente qui a influencé la conception des accès à la résidence. L’aménagement est organisé en trois blocs : le garage, le secteur social et le secteur privé. Le garage est positionné au niveau le plus bas du terrain. En plus de servir d’abri pour les voitures et les motos, il présente un design distinctif qui reflète le fait que le résident est un collectionneur et pratique le motocross comme passe-temps. L’espace fait également office d’atelier et de salle de sport.

© Daniel Santo

Plan – Rez-de-chaussée

© Daniel Santo

Les murs du garage sont recouverts de caoutchouc et l’espace explore à la fois les ressources d’éclairage artificiel et naturel, bénéficiant du déplacement du plafond sur deux niveaux, une caractéristique qui s’étend à d’autres zones de la maison. Une rampe interne relie le garage au hall social, qui sert de point d’intersection entre les autres blocs et la rue. Dans le bloc privé, on retrouve des chambres et un espace intimiste ouvert sur une salle de jeux. Tous ces espaces font face au jardin et sont protégés par un grand avant-toit, permettant l’utilisation du bois pour accueillir les fenêtres et recouvrir l’ensemble de l’îlot.

© Daniel Santo

Section – C

© Daniel Santo

Le secteur social englobe le salon, la salle de bain pour invités, la salle à manger et la cuisine dans un seul espace, avec une paroi vitrée de chaque côté s’étendant sur toute la zone. Ces fenêtres se rétractent complètement dans la maçonnerie et s’intègrent avec un jardin d’un côté face à la rue, et de l’autre côté, avec l’espace gourmand, le coin salon, la piscine et le jardin au centre du terrain, permettant une configuration adaptable selon les besoins.