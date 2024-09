Maison Lanterne / Atelier Messaoudi Architectes

© Reda Ait Saada

Description textuelle fournie par les architectes. La Maison Lanterne est située dans la ville de Chlef, à 200 km à l’ouest de la capitale Alger. Elle se situe dans un environnement urbain disharmonieux caractérisé par des constructions inachevées en raison du manque de planification urbaine et de conseil architectural. Ce projet vise à valoriser le paysage dégradé et à démontrer le potentiel de transformer ces constructions inachevées en bâtiments fonctionnels et esthétiques en utilisant les ressources existantes. Le client, insatisfait de sa maison, nous a contactés pour bénéficier de notre expertise en matière de transformation de bâtiments.

Notre démarche a consisté à repenser le volume, pour lui donner un aspect de maison méditerranéenne contemporaine, et à optimiser la configuration spatiale en fonction de la culture et des pratiques locales, sans démolir la structure existante ni procéder à des changements majeurs et coûteux. Nous avons d’abord intégré l’escalier extérieur isolé dans le volume global. Ensuite, nous avons redimensionné les fenêtres pour en améliorer les proportions. La massivité et la monotonie de la maison ont été réduites en incorporant un moucharabieh à motifs floraux, qui offre à la fois sécurité et intimité aux occupants.

Plan – Sous-sol

L’escalier intérieur a été démoli et repositionné le long du pignon ouest pour libérer la façade nord où se trouve le jardin, permettant un contact visuel et physique direct depuis les espaces du rez-de-chaussée tels que la cuisine et l’ancienne chambre des parents. Près de l’entrée, conformément aux besoins du client et à la culture locale, nous avons créé deux salons séparés pour les hommes et les femmes.

Moucharabieh – Préservation de l’intimité

Au premier étage, nous avons créé un espace de rassemblement plus intime pour la famille, entouré des différentes chambres. Le fils marié occupe la chambre principale avec vue sur le jardin, tandis que les autres chambres sont dédiées au plus jeune. En supprimant le toit en pente, inutile pour le climat de la région, nous avons créé une terrasse spacieuse pour se détendre, dîner et se réunir sous le climat méditerranéen, surtout pendant les nuits d’été.

Détail de la façade ventilée

Avec l’aimable autorisation de l’Atelier Messaoudi Architects

L’intérieur a été conçu comme une œuvre d’art totale, englobant tout, du mobilier de la chambre à coucher à la cuisine, en passant par les salles de bains et le dressing, jusqu’aux photographies murales. Les espaces blancs et sobres sont réchauffés par l’utilisation du bois pour les portes, les fenêtres et le mobilier. Les photographies murales ajoutent de la vie et des atmosphères uniques à chaque pièce. L’espace hammam voûté est orné de mosaïques et le sol est en marbre blanc.

Pour offrir un confort thermique optimal aux occupants, nous avons créé une façade ventilée à forte inertie thermique, car les conditions climatiques de la région peuvent être rudes en hiver et surtout en été lorsque la température dépasse les 50°c. Le travail d’éclairage de la façade a fait de la maison lanterne un repère dans le paysage du quartier. Suite à la réalisation du projet, trois autres propriétaires de la même rue ont contacté notre bureau pour concevoir ou repenser leur construction.