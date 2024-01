Maison La Puntilla / M3 Arquitectos

© Chris Sepúlveda

2023



Fabricants : Arauco, Cintac



Architectes principaux :



Cristóbal Pérez, María Francisca Pradenas, Pilar Rodríguez, Simon Toro



© Chris Sepúlveda

Description textuelle fournie par les architectes. Casa La Puntilla est la résidence secondaire d’une famille située à Villarrica, dans la région d’Araucanía, au sud du Chili. Il est projeté comme un volume compact sur deux niveaux, pour réduire la surface au sol et conserver au maximum la végétation indigène du lieu. Le volume répond à la typologie typique du hangar qui caractérise le sud du Chili. Les espaces intermédiaires résultent de la mise en place de fonds de panier sur différentes faces utiles pour le vent du nord, les pluies hivernales et le fort soleil d’été. Un seul élément supplémentaire est rattaché au volume : le toit allongé qui s’étend perpendiculairement au cabanon et sert de galerie, de parking ou de terrasse couverte selon les besoins.

© Chris Sepúlveda

Axo

Structurellement, il est composé de 6 charpentes en acier espacées de 2,40 mètres, ce qui module l’usage intérieur des espaces. Dans le cadre d’une stratégie passive d’éclairage et de chauffage, le hangar s’étend sur son côté long vers le nord, tandis que les services et les entrepôts sont projetés vers le sud. Trois modules ont été utilisés pour le programme le plus privé (chambres), habitant le toit à 40°, tandis que deux ont été libérés pour proposer une double hauteur généreuse pour la réunion de famille, où cohabitent le salon, la salle à manger, la cuisine et le balcon bureau. . Cet espace est relié visuellement par un mur-rideau au dernier module, la terrasse barbecue à l’est, permettant de profiter des matinées chaudes et des après-midis frais d’été.

© Chris Sepúlveda

Plan – Premier étage

© Chris Sepúlveda

© Chris Sepúlveda

Extérieurement, il est recouvert vers la façade sud d’une couverture métallique continue, opaque, neutre et nécessitant peu d’entretien, qui se mélange à l’ombre des arbres. Les façades nord et ouest sont recouvertes de tuiles de mélèze qui évolueront au fil du temps. À l’intérieur, le bois de plomb blanc met en valeur le grain et intensifie l’effet de la lumière naturelle.