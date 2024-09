Maison KW / Eugenio Simonetti

© Pablo Casals Aguirre

2023



Eugenio Simonetti + Bastian San Martin



Description textuelle fournie par les architectes. La maison KW est située au milieu d’une forêt indigène préservée basée sur Coihue, Ulmo et Arrayanes en face de la chaîne de montagnes appelée El Cerduo, un ancien passage de sangliers entre le Chili et l’Argentine au pied du volcan Villarrica dans le sud du Chili. La maison a été conçue selon la stratégie suivante :

Un intérieur extériorisé dans la forêt. Le premier étage a été construit comme un aquarium en verre basé sur un grand plan ouvert avec 3 escaliers qui fonctionnent comme structure et circulation dans l’axe central, où se trouvent le salon, la salle à manger et la cuisine. Où que vous soyez au premier étage, vous vous sentez au milieu d’une forêt indigène, toujours avec une température confortable grâce à une bonne isolation thermique à base de polyuréthane et une fenêtre à cadre en aluminium avec rupture de pont thermique et des fenêtres à panneaux thermiques Low-e. (Valeur U de 1,7 W/m2K)

Plan directeur

Maison d’hiver ou maison d’été dans la forêt. Tous les axes des 3 escaliers sont orientés vers des fenêtres des deux côtés qui permettent une ventilation transversale totalement naturelle. Des deux côtés de la salle à manger, des fenêtres pliantes ont été projetées qui permettent une ouverture à 100% des éléments, augmentant la ventilation en été et permettant une connexion directe à travers des ponts en bois avec la terrasse qui fait face aux montagnes de Cerduo et un chemin qui se termine par un feu de camp au milieu de la forêt indigène.

En été, la maison fonctionne de la salle à manger aux côtés d’est en ouest, en profitant des fenêtres pliantes, transformant la salle à manger en une sorte d’espace barbecue ouvert. En hiver, lorsqu’il fait froid, la maison fonctionne de manière complètement hermétique sur elle-même en se basant sur une circulation périmétrique qui relie les deux secteurs de loisirs aux extrémités de la maison pour maintenir des températures confortables, la cheminée dans le salon au nord et le salon avec le poêle à bois au sud.

Compartiments pour la famille ou les invités. Le deuxième étage est conçu comme une série d’appartements, chacun avec sa salle de bain et son escalier qui permet de connecter et de déconnecter les pièces grâce à une série de halls qui surmontent les escaliers, permettant différents degrés de proximité avec les invités.

Section

Si les habitants des chambres font partie de la famille, le deuxième étage fonctionne avec toutes les portes ouvertes, dans lesquelles vous circulez comme si vous marchiez dans une série de wagons de train, dans le cas contraire, si les habitants des chambres sont des invités extérieurs à la cellule familiale, les halls sont bloqués, obligeant les invités à ne voyager que par les escaliers, ce qui offre une plus grande intimité.

Plan – 1er étage

Des chambres pour se reposer. Le deuxième étage est à l’opposé du premier étage, ce sont juste des pièces pour dormir et se reposer, conçues avec peu de fenêtres, peu de meubles et beaucoup de boiseries en bois de Lenga, des pièces chaleureuses et confortables où l’on ne voit plus la forêt. La lumière du soleil entre par le haut à travers une série de lucarnes et la vue s’ouvre vers l’ouest en direction de la chaîne de montagnes El Cerduo.

EntretienLe climat est assez extrême, avec beaucoup de pluie et de froid en hiver, c’est pourquoi un revêtement extérieur métallique a été choisi pour le toit et les murs du deuxième étage, ce qui réduit les coûts d’entretien à moyen terme. Le deuxième étage est plus grand que le premier étage, constituant un avant-toit qui permet de voir la pluie sans mouiller les fenêtres du premier étage. Ce même avant-toit devient une terrasse périphérique au premier étage qui permet de couvrir un jardin de plantes herbacées et de choux. vers le nord-ouest.