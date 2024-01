Maison Kobe Hyogo / YYA / Yusuke Yoshino Architectes

© Takumi Ota

Description textuelle fournie par les architectes. Le site de ce projet est situé au coin d’une nouvelle ville, Seishin-Chuo, dans la ville de Kobe, où le client a passé son enfance et ses années d’université. Bien qu’il s’agisse d’un quartier résidentiel, les environs conservent encore leur paysage rural. Bien que toutes les maisons soient adjacentes les unes aux autres, à titre exceptionnel, du côté nord du terrain se trouve un parc. Le site est également moins dense qu’en ville et l’environnement est relativement spacieux, les unités étant disposées en unités d’environ 200 m2 de superficie.

La maison actuelle du client est une maison en rangée à Osaka qui appartenait à son grand-père, mais la maison de Seishin-Chuo, où le client a passé son enfance, est vacante et négligée depuis de nombreuses années depuis le décès de son père. Bien qu’il s’agisse d’une maison moderne utilisant la méthode de construction de murs à ossature, la disposition comprenait de petites pièces exiguës, donc grâce à un projet de rénovation, il était prévu de redonner vie à la maison.

Plan – 1er Étage Rénové

Lorsque nous avons étudié le site pour la première fois après avoir reçu la demande de conception, une chose qui a attiré notre attention était les murs extérieurs vert clair inhabituels. Comme nous l’avons demandé au propriétaire, nous avons été impressionnés de constater qu’il prenait soin de l’entretien des vieilles choses. L’épouse du client, originaire d’Okinawa et ne retournant qu’occasionnellement dans sa ville natale, nous a fait nous demander si nous pouvions créer quelque chose qui leur rappellerait sa ville natale. En voyant ces murs verts, nous avons pensé à l’océan vert émeraude comme une caractéristique d’Okinawa.

Avec ce sentiment à l’esprit, dans ce projet, nous avons cherché à créer une architecture à partir de l’essence unique du client, et non dans le sens de créer une architecture à partir d’une idée nouvelle et personnelle. Du passé au présent et au futur, nous nous sommes demandés si nous pouvions envisager la rénovation à partir d’un axe temporel un peu plus long, incluant la maison du client, ses racines, ses souvenirs et ses matériaux dans le sens de les réutiliser comme objets eux-mêmes. Nous avons pensé que transmettre quelque chose d’ancien correspondrait à l’essence de la maison du client et nous avons pensé qu’il serait possible de lui donner un caractère unique.

La couleur verte des murs extérieurs existants a été considérée comme un dénominateur commun par le client et son épouse, et la pierre Towada a été adoptée comme matériau pour y parvenir. La pierre Towada est un matériau doté d’excellentes qualités ; par exemple, certaines de ses principales caractéristiques sont qu’il est poreux et qu’il retient la chaleur et l’humidité, les rayons infrarouges lointains, la fonction d’émission d’ions négatifs, l’effet désodorisant, l’adsorption des odeurs nauséabondes, l’insonorisation et la fonction anti-réverbération. Malgré ses excellentes propriétés, la pierre Towada est souvent utilisée dans les salles de bains et nous avons voulu changer cela.

Plan – 2e étage rénové

En créant un espace en pierre de Towada, nous avons voulu qu’il ressemble à une carrière, où subsistent les traces de la main de la personne qui a extrait la pierre. Pour les murs proches de la ligne de mire, nous avons utilisé de petites largeurs de pierre Towada de 40 x 300 et 55 x 240 mm pour ressembler à des traces d’extraction de pierre. En revanche, le sol fait 900 x 300 mm, une taille importante pour une expression généreuse. Vu de l’extérieur, le vaste espace d’une pièce transmet la sensation d’un vaste espace piloti.

Le sol de la terrasse, qui continue de manière transparente depuis l’intérieur, est également en pierre Towada, et la finition au ricin du mur extérieur existant est également utilisée pour le plafond intérieur et la longue finition des murs, rendant le sol, les murs et le plafond continus de l’intérieur. vers l’extérieur. Ce faisant, les matériaux intérieurs et extérieurs du plafond, des murs et du sol se pénètrent, créant une relation continue entre l’intérieur et l’extérieur, de telle sorte que le matériau intérieur est droit vers l’extérieur et le matériau extérieur est constant par rapport à l’intérieur. , obtenant ainsi un espace visuel qui dépasse l’espace physique réel.

Nous espérons sincèrement que la maison rénovée sera transmise à la prochaine génération, par les enfants, petits-enfants et autres générations futures lorsqu’ils construiront leur propre maison, non seulement grâce à la réutilisation de ses matériaux comme la pierre Towada que nous avons appliquée mais aussi avec les souvenirs de la rénovation du propriétaire actuel y sont imprégnés.