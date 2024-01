Maison Jol Angina / Consultante 3 Points

© Prantographie

Description textuelle fournie par les architectes. Jol Angina est une résidence unifamiliale située à Courtbazaar, Cox’s Bazaar, Bangladesh. Qui est célèbre pour avoir la plus longue plage maritime. Au cœur de ce projet se trouve son élément le plus captivant : le terrain d’eau, manifestation de la profonde sagesse partagée par Loren Eisley, qui a dit un jour : « S’il y a de la magie sur la planète, elle est contenue dans l’eau ». Ce cours d’eau central constitue le cœur battant de la demeure, reflet exquis de la baie du Bengale voisine. Plutôt que de simplement positionner l’élément eau devant le bâtiment, comme le souhaitait initialement le client, notre approche visionnaire nous a conduit à un plan où l’essence même de la maison tourne autour de cette oasis aquatique. Le projet porte donc son nom distinctif, « JOL ANGINA », hommage à son essence de « tribunal d’eau », une marque qui le distingue véritablement.

Le terrain d’eau apparaît comme un sanctuaire tranquille semblable à une cour ouverte et sereine, un espace idéal pour que la famille puisse se détendre et savourer. Il s’intègre parfaitement au paysage naturel environnant, conférant à la maison un sentiment d’harmonie sans précédent. À la lumière du jour, préparez-vous à être captivé par le jeu d’ombre et de lumière, résultat de notre orientation nord-sud méticuleuse qui exploite tout le potentiel de la lumière naturelle et de la ventilation. La maison est entourée de pelouses verdoyantes et d’une place, dégageant une ambiance chaleureuse et accueillante.

En entrant, on est accueilli par un salon de niveau inférieur soigneusement conçu avec une double hauteur du côté nord, tandis que la salle à manger, avec son propre espace à double hauteur, se trouve du côté sud. Cet agencement réfléchi favorise la fluidité dans les espaces de vie, permettant à la lumière naturelle de pénétrer en cascade et permettant un flux constant d’air rafraîchissant. Des baies vitrées ornent la résidence, certaines s’étendant du sol au plafond. Ces fenêtres améliorent non seulement l’efficacité énergétique, mais baignent également les pièces d’une abondance de lumière naturelle.

Les grands volumes et les vastes ouvertures accentuent encore la connexion transparente entre les espaces intérieurs et extérieurs. Dans un rayon de 7 km, une zone de colline constitue un décor naturel et, en réponse, notre conception intègre un toit en pente, reflétant magnifiquement les contours de la colline. Jol Angina n’est pas simplement une maison ; c’est une ode architecturale à la beauté de son environnement et un témoignage de la relation harmonieuse entre nature et design.