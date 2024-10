Maison Joanópolis / Vão | ArchQuotidien

© Marina Lima

Zone: 340 m²

340 m²



Année: 2023



2023



Photographies



Architectes principaux :



Fernanda Carlovich, Luiza Souza



Description textuelle fournie par les architectes. Le site situé au bord du barrage de Jaguari, avec une large vue sur la Serra do Lopo, a clairement montré que la Maison Joanópolis devait établir une relation forte avec le paysage. Cependant, le contexte bâti, proche des maisons voisines, suggère tout le contraire. De cette contradiction est né un agencement binucléaire, où un noyau propose une connexion avec le monde extérieur et l’autre avec l’univers intime. La nécessité de créer une cour intérieure pour s’abstraire de l’environnement a conduit au choix d’une élévation intermédiaire comme élévation principale. Autrement dit, la première étape consistait à définir ce qui ne serait pas construit. Ensuite, les deux noyaux qui l’entourent et le protègent en sont pratiquement une conséquence.

Le noyau arrière, ancré au sol, a été semi-enterré sur un mètre à des fins de nivellement. Le noyau avant suspendu, quant à lui, est le résultat d’un processus qui a utilisé le profil naturel du terrain comme outil de construction : sa dalle inférieure a été bétonnée sur le sol, éliminant ainsi le besoin de supports et de planches de bois. Ce n’est qu’après le durcissement de la deuxième dalle, celle du haut, que cette terre a été enlevée avec une excavatrice, créant ainsi le vide.

Une autre intervention sur le site a été les constructions en pierre qui organisent des plateaux intermédiaires, des murs de soutènement et une protection visuelle. Les pierres, façonnées selon un design organique et continu, se déploient tout au long du projet, contrastant avec la rigidité géométrique du corps en béton. Sous la travée, ils sculptent et pavent l’entrée principale de la maison depuis la rue : deux lignes, initialement droites et parallèles, serpentent et se rapprochent jusqu’à former, à l’arrière, l’escalier qui donne accès au niveau du patio.

Plan – Premier étage

Section

Dans le noyau du front surélevé, les programmes sociaux sont intégrés. L’ouverture qui s’étend d’un bout à l’autre invite l’horizon encadré à pénétrer dans l’espace intérieur, permettant une vue sur Pedra do Cume, qui s’élève à plus de 1 700 mètres d’altitude. La sensation d’expansion s’intensifie sur le balcon, un coin ouvert en bordure du site, où est proposé un moment d’interaction directe avec la rue. À l’autre bout du terrain, au fond, se trouve l’espace chambre, plus intimiste. Malgré leur indépendance spatiale, les deux noyaux fonctionnent structurellement comme un seul. Les grandes poutres qui les relient permettent au noyau arrière, enraciné dans le sol, d’aider à suspendre le noyau avant, à la manière d’un levier.

La hauteur des poutres en béton du noyau avant est également liée à l’existence d’un autre espace, accessible par l’escalier en colimaçon. Il contient un jardin, un solarium et une piscine, positionnés au-dessus de la projection du balcon. Localiser le poids de l’eau à l’extrémité du porte-à-faux représentait une rupture de symétrie structurelle qui aboutissait à des conceptions et à des emplacements spécifiques pour les supports. Il s’agissait d’une astuce structurelle amusante, mais aussi d’un moyen de fournir les meilleures conditions pour profiter de la lumière du soleil et de l’horizon ouvert.