Maison J / Architecture Malik | ArchQuotidien

Description textuelle fournie par les architectes. Les rues de Khar étaient autrefois bordées de maisons basses en retrait de la rue et cachées derrière des arbres et des jardins peu profonds. La densification et la demande d’espace au sol ont transformé ces quartiers en rangées de structures hautes luttant pour la lumière et l’air et éliminant tout dialogue avec la rue, en raison de la concentration de parkings « décoratifs » à plusieurs étages au rez-de-chaussée. La mer se trouve à l’ouest du site, direction d’où proviennent le soleil et les pluies les plus intenses.

Axonométrique éclatée

Les principaux paramètres de conception étaient :

Rétablir un rapport substantiel avec la rue et éliminer la présence d’un bâtiment massif au niveau des yeux de la rue. Interagissez avec l’ouest pour permettre une visibilité permanente / des espaces semi-couverts qui peuvent être utilisés de manière pérenne / assurer l’intimité des espaces internes sans l’utilisation constante de dispositifs d’ombrage internes. Liez le noyau du bâtiment pour lutter contre la séparation induisant la stratification de la tour. Ceci est impératif pour traduire la relation public/privé de la famille commune.

Pour trouver des réponses, nous avons examiné 3 appareils indigènes, à savoir :

Cour Véranda Jaali / Écrans

Le plan et la section ont évolué au fil des itérations de ces trois dispositifs. En aménageant le parking en sous-sol, le niveau de la rue, jusqu’à une hauteur de 11,0 m, est dépourvu d’espaces résidentiels. Au lieu de cela, la structure et le volume sont en retrait de la rue et organisés dans un jardin ombragé par les volumes résidentiels en porte-à-faux situés au-dessus. Au niveau de la rue, le langage de l’eau, des arbres et des espaces peu élevés et en retrait crée le premier point de médiation avec la condition urbaine.

Forfaits

Les « bungalows » individuels sont planifiés autour de cours centrales orientées au nord, les espaces publics/privés étant situés dans les zones est et ouest pour établir des vues sur les entonnoirs entre les bâtiments environnants. Les cours individuelles relient les espaces intérieurs et permettent à la lumière naturelle et aux brises de circuler dans la maison, se comportant, pendant les mois chauds, comme une cheminée thermique. Les changements internes dans l’espace et la structure font que la cour s’étend dans les espaces privés, créant un réseau de vides profonds et de lucarnes ponctuées. La sensation de vivre à la belle étoile imprègne la maison.

Section

Le bord ouest, avec ses vues sur la mer et sa propension à être soumis à la force maximale des éléments, est organisé comme une série de vérandas profondément ombragées avec des écrans fixes et ouvrants. Les espaces vérandas changent de profil au sein de ce grand vide, en fonction de la relation avec l’intérieur, et chaque bungalow développe sa propre proportion de vérandas. Les écrans fonctionnels créent de l’intimité et de l’ombrage, rendant ces espaces perpétuellement habitables. Grâce à l’analyse et à l’adaptation des dispositifs vernaculaires, une solution plausible à l’impact urbain de ces types de bâtiments à prolifération rapide semble possible.