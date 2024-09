Maison Iwan de Dehkadeh / Super Void Space

© Mohammad Hosein Hamzehlouei

Description textuelle fournie par les architectes. Un IWAN est un espace d’assise plus élevé que son environnement, qui est généralement construit dans la partie extérieure d’un bâtiment. Un IWAN se compose généralement d’une seule arche, fermée sur trois côtés, et ouverte sur la nef. L’exemple le plus célèbre d’un IWAN dans l’architecture iranienne du passé est TAQ KASRA. Ce projet est un exercice et une expérience qui sert de lien avec une période de l’histoire glorieuse de l’Iran. Il s’agit d’une tentative de relier l’un des archétypes architecturaux les plus marquants du passé, l’IWAN, à une villa délabrée, qui appartient elle-même à la période de l’introduction du modernisme avant la révolution islamique ; 50 ans se sont écoulés depuis la construction de cette villa.

Afin de pouvoir offrir une interprétation de notre époque dans le flux continu de l’architecture iranienne, nous avons essayé de déplacer la frontière entre les références historiques et l’appartenance à l’ère post-moderne. L’archétype de | IWAN |, quelle que soit sa forme charismatique et impressionnante, a créé un espace unique pour le climat dominant de cette terre, qui est sans égal dans la délectation de l’espace.

Diagramme des fonctions

Notre première visite dans ce vieux bâtiment d’un étage nous a fait penser à un abri extrêmement déprimant, avec un toit si court que même les beaux arbres de la cour étaient à peine visibles, en combinaison avec les murs épais et les petites fenêtres.

Plan – Rez-de-chaussée

Section BB

Le toit de l’ensemble du bâtiment ne pouvait pas être surélevé, mais si nous pouvions surélever le salon donnant sur la cour, ce serait un grand avantage. Car dans ce petit bâtiment, c’est le salon qui constitue le cœur de l’espace et qui devient un lieu d’événements. C’est pourquoi nous avons construit une grande arche d’une portée de 7 mètres. L’arche s’étend du côté sud et de notre IWAN et fait face à la cour principale, créant ainsi un nouveau salon au niveau du toit du côté nord.

Diagramme éclaté

Après cela, nous avons décidé de construire une alternative similaire au cœur de la cour et d’établir un lien fort avec la nature environnante avec le chemin que nous avons créé entre ces deux arches. C’est ici que l’IWAN, qui a toujours été ouvert d’un côté vers l’extérieur, s’ouvre des deux côtés et se dresse à la frontière entre la pergola moderne et l’ancien archétype KOOSHK. Entre cette grande arche, | IWAN |, et la petite arche, | KOOSHK |, nous avons également placé une piscine qui est attachée à la conjonction qui répand sa fraîcheur et sa fraîcheur entre elles.

Diagramme du processus de conception 01

Nous avons également envisagé d’ajouter un élément de jeu à l’espace. La balançoire est l’un des jeux les plus anciens d’IRAN. Un jeu exaltant qui a été mentionné dans la poésie de nombreux poètes persans à ce jour. La présence de briques et le traitement des détails et des symboles de l’architecture passée sont tels qu’il ne s’agit pas d’une reconstitution exacte du passé, mais qu’il met en valeur ses racines originales. De plus, afin d’augmenter l’effet de notre époque sur les détails, nous avons mélangé la lumière avec l’arche ; des briques lumineuses qui reposent couche par couche sur la structure en briques des arches et diffusent une douce lumière sur l’espace.