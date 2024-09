Maison Itanhangá / be.bo | ArchQuotidien

© Leonardo Costa

+ 36





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

310 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Concret abstrait, DV Gabriel, Carreaux décoratifs, Revêtements Ekko, Conception d’éclairage Exporlux, Lutece Puro Linho, Décor d’évent



Architecte principal :



Bel Lobo, Mariana Travassos



© Leonardo Costa

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet est né d’un rêve partagé par un couple qui vivait depuis de nombreuses années dans le lieu qu’ils aimaient, à Itanhangá, Rio de Janeiro. La maison dans laquelle ils vivaient ne correspondait plus à leurs désirs de style de vie. Ils voulaient quelque chose de plus simple, pratique, sans excès, mais plein de beauté et avec un jardin généreux. La disposition linéaire de la construction, positionnée le long de la limite longitudinale du terrain, a été conçue pour privilégier l’entrée principale par un chemin vert, maximisant les jardins et préservant la quasi-totalité des arbres existants. L’accès pratique pour les voitures et les zones de service a été stratégiquement placé à l’avant de la propriété, tandis que les espaces privés étaient situés à l’arrière. À l’intersection de ces espaces se trouve la salle à manger ouverte, répondant au désir du client de dîner en plein air. Une grande surprise est survenue lors de la visite du site : la position choisie de la maison offrait une vue parfaite sur Pedra da Gávea, un délice pour les yeux des résidents.

© Leonardo Costa

© Leonardo Costa

Plan – Rez-de-chaussée

© Leonardo Costa

A la recherche d’un design plus « vert » et chaleureux, l’étude initiale a envisagé de construire la maison en CLT (Cross Laminated Timber), où la finition et la structure seraient intégrées. La façade recevrait un traitement utilisant la technique japonaise shou sugi ban comme protection contre les intempéries. Nous avons avancé avec ce concept jusqu’à ce que le client, soucieux de durabilité et d’entretien, opte pour une construction plus traditionnelle tout en conservant le même résultat esthétique. Nous avons alors décidé d’utiliser des lattes de béton imitant les planches de bois carbonisées en façade et pour conserver le même contraste chaleureux, certains murs intérieurs ont été recouverts de panneaux de contreplaqué marin en pin. Les touches de couleur ont été réservées aux chambres d’enfants — vert clair et vert foncé — et les éléments décoratifs, entièrement sélectionnés par le client.

© Leonardo Costa

© Leonardo Costa

© Leonardo Costa

Axo

© Leonardo Costa

La maison entière reçoit une lumière naturelle abondante et interagit harmonieusement avec les jardins, garantissant une expérience de vie merveilleusement aérée et ensoleillée. Chaque pièce est dotée de terrasses extérieures qui favorisent une connexion étroite et constante avec la nature, et les puits de lumière placés dans la salle à manger et les salles de bains permettent au ciel de devenir partie intégrante de la vie quotidienne. La linéarité est également présente dans la circulation intérieure, qui donne accès à toutes les pièces, avec un rythme marqué par l’alternance de panneaux de verre et de supports verticaux, suivis sur toute la longueur par un long banc.