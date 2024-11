Maison Hoa / 90odesign | ArchQuotidien

© Quang Tran

© Quang Tran

Description textuelle fournie par les architectes. Ce projet est situé sur un terrain typique d’une maison de ville, avec une superficie au sol de construction de 5 mx 14 m. Le client, une famille à revenu moyen, a demandé une conception qui réponde à ses divers besoins tout en respectant un budget limité. L’équipe de conception avait pour objectif de créer un espace de vie compact mais fonctionnel et confortable.

© Quang Tran

© Quang Tran

Les architectes ont conçu un agencement qui positionne la maison au milieu du terrain, laissant ainsi de l’espace aux cours avant et arrière. Cette configuration permet un espace ouvert double face fonctionnant comme un moyen de ventilation croisée et une grande pénétration de la lumière naturelle dans les espaces intérieurs. La maison sur deux étages comprend un rez-de-chaussée dédié aux espaces communs : un salon avec un autel ancestral intégré, une cuisine et un coin repas, ainsi qu’un coin détente. L’escalier, la salle de bains et les rangements sont stratégiquement disposés sur un côté, maximisant le flux ouvert d’avant en arrière des principaux espaces de vie.

© Quang Tran

© Quang Tran

L’étage supérieur abrite trois chambres et une salle de bain commune. Une lucarne centrale, mêlée de verdure, relie les deux étages. Les balcons de la vue de face ont été omis au profit d’entrées voûtées couvertes pour maximiser l’espace. Ces entrées sont agrémentées de plantes grimpantes qui se faufilent le long des arches, ajoutant une touche de nature à la façade. En raison du jeune âge des enfants, les murs intérieurs sont revêtus de carreaux à plinthes hautes pour faciliter le nettoyage.

© Quang Tran

Hoa House est un modèle pour les jeunes familles aux budgets modérés et aux besoins multiformes. En optimisant l’aménagement et le positionnement tout en incorporant un design intérieur minimaliste et en intégrant des éléments naturels, ce projet offre un environnement de vie confortable, fonctionnel et invitant à tous les membres de la famille.