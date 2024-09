Maison Hexagonale Stijn & Nele / Atelier Vens Vanbelle

© Atelier Vens Vanbelle

© Atelier Vens Vanbelle

Description textuelle fournie par les architectes. Stijn et Nele ont acheté une ancienne ferme sur un terrain de 4600 m² juste à l’extérieur de Gand. Il y avait plusieurs bâtiments sur le terrain : la ferme elle-même, en mauvais état et désuète, une écurie et une grange. Au sud et à l’ouest du terrain se trouvent quelques maisons, au nord et à l’est il n’y a aucune construction et on a vue sur une zone rurale ouverte composée de prairies et de champs. La ferme existante était si désuète qu’il était presque impossible de la transformer de manière économique en une habitation qui réponde aux exigences d’habitation et de confort d’aujourd’hui. C’est pourquoi il a été décidé de jouer la carte de la reconstruction mais en respectant le magnifique environnement. On a recherché une méthode de conception et de construction qui pourrait atteindre un résultat maximal avec des ressources limitées. Un volume compact avec un minimum de circulation et d’utilisation de matériaux. À première vue, le plan hexagonal semble plus étrange qu’il ne l’est : un volume de construction hexagonal est beaucoup plus compact qu’un volume rectangulaire, et il faut beaucoup moins de matériaux pour construire le bâtiment.

© Atelier Vens Vanbelle

Plans

En organisant la circulation entre les différents espaces dans un hexagone central, très peu d’espace au sol a été sacrifié à la circulation. Du centre de cet hexagone, les poutres en bois des plafonds se déploient vers les façades. Un dôme rond a été placé au centre du volume, permettant à beaucoup de lumière du jour de pénétrer au centre de la maison. Un espace rond a été réalisé dans le sol sous ce dôme, permettant à la lumière d’atteindre le rez-de-chaussée. Une jardinière fixe a été réalisée en bas, recouverte de zelliges bleus. Le bord de la jardinière sert de banc. L’hexagone central a été fini avec des bandes de pierre. En combinaison avec l’abondance de lumière du jour, il donne l’impression que vous marchez dehors pendant un moment. Une élégante balustrade bleue a été placée à l’étage supérieur. Le tapis marron doux offre une sensation de douceur agréable et une acoustique optimale. Un sol en béton rouge-brun a été prévu au rez-de-chaussée. En combinaison avec les plafonds en bois, cela offre une palette de matériaux agréable.

© Atelier Vens Vanbelle

Section 1

© Atelier Vens Vanbelle

Autour de l’hexagone central du plan, six espaces pentagonaux égaux ont été prévus au premier étage : trois chambres égales, une salle de bain spacieuse, une salle de loisirs et un couloir/dressing. Au rez-de-chaussée, cela se reflète dans une entrée spacieuse, un bureau à domicile et un débarras. À l’arrière, les murs ont été remplacés par quelques colonnes en acier, de sorte que l’espace de vie forme une seule entité. Beaucoup d’efforts ont été consacrés à la beauté des vues. En ouvrant différents coins de la maison, des vues fascinantes sont créées et on peut profiter de manière optimale du paysage paisible, de l’orientation, etc. Depuis chaque pièce, on a le sentiment de se tenir debout/vivre dans le vaste paysage. Depuis les espaces de vie, on peut entrer en contact avec l’espace extérieur et les environs de différentes manières : d’un côté (cuisine et salle à manger), la maison est davantage orientée vers le jardin et la terrasse, de sorte que cela semble très privé. Depuis la salle à manger et le coin salon, l’espace de vie est orienté vers les prairies derrière et la vue étendue. Toutes les pièces sont également subtilement reliées par le vide central, créant une sensation d’espace riche et aérée.

© Atelier Vens Vanbelle

La maçonnerie a été réalisée avec des briques brunes, sans enlever le mortier. La façade a ainsi une apparence robuste et solide. La bordure jaune en haut du volume donne au bâtiment une touche de fraîcheur. La forme hexagonale fait qu’il n’y a pas de façade avant ou arrière typique, de sorte que la maison apparaît comme une sorte de donjon dans le paysage. L’approvisionnement en énergie a été assuré de manière aussi autonome que possible (gestion de l’eau, chauffage, cellules photovoltaïques, etc.). Le résultat est une maison économique, confortable et contemporaine qui s’intègre dans le beau paysage et se concentre pleinement sur la qualité de vie.

© Atelier Vens Vanbelle